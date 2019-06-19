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德陽東方電機 助人造太陽研製

2019-06-19 03:57聯合報 大陸特派員王玉燕／台北─德陽報導

近日，大陸新一代核聚變實驗裝置─環流器二號M（HL-2M）的主機磁體線圈中心柱成功交付，拉開了大陸自主研製的新一代「人造太陽」裝置總體安裝序幕，標誌著大陸距離實現聚變清潔能源的夢想又近一步。

作為該核心部件的生產企業，位於四川德陽的東方電機有限公司（東方電機）也成為大陸首家製造環流器裝置大型磁體線圈的企業。

環流器二號M裝置，是大陸大型常規磁體托卡馬克聚變研究裝置，是開展聚變堆核心技術研究的關鍵平台，將大幅提高聚變研究手段和能力。該裝置由中核集團核工業西南物理研究院（核西物院）承建，東方電機承接環流器裝置核心部件主機磁體線圈的製造。

主機線圈系統是該裝置主機的核心部件之一，其中心柱的研製是整個線圈系統最具挑戰性的任務，規模大、參數高、製造難度大、工藝精度要求極高，在大陸尚屬首次。核西物院和東方電機結合各自技術領域的優勢，取得多項關鍵技術重大突破。東方電機內部組建的技術團隊先後攻關完成28項關鍵工藝試驗，最終所有部套均滿足機械參數、電氣參數等技術要求。

核聚變產生能量與太陽發光發熱的原理相似，因此在地球上以探索清潔能源為目的的可控核聚變研究裝置，便有了「人造太陽」的美名。

大陸承擔了國際熱核聚變實驗堆（ITER）項目中12個大類的產品任務，其中，東方電機承製的包層遮罩模組認證件順利完成研製任務，站在了這一領域的世界前列。

據悉，環流器二號M裝置預計年底前建成，屆時，大陸最先進、國際領先的「人造太陽」實驗裝置將在四川誕生。

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