中國鐵路改制 成為大陸最大央企

2019-06-19 03:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集團有限公司，18日在北京正式掛牌。圖為市民在門前拍照留念。 中新社 分享 facebook 經大陸國務院批准同意，中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集團有限公司，18日在北京掛牌。

中新社報導，改制後成立的中國國家鐵路集團有限公司由中央管理，是依據「中華人民共和國公司法」設立的國有獨資公司，承擔國家規定的鐵路運輸經營、建設和安全等職責，負責鐵路運輸統一調度指揮，統籌安排路網性運力資源配置，承擔國家規定的公益性運輸任務，負責鐵路行業運輸收入清算和收入進款管理。

經大陸國務院批准，公司為國家授權投資機構和國家控股公司。公司中文簡稱為「中國鐵路」，英文全稱為「China State Railway Group Co., Ltd.」，英文簡稱為「China Railway」，英文縮寫為「CR」。公司註册資本人民幣17395億元，為大陸資本額最大的央企，以鐵路客貨運輸為主業，實行多元化經營。原中國鐵路總公司的債權、債務、品牌、資質證照、知識產權等均由改制後的中國國家鐵路集團有限公司承繼。

中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人表示，依照中國大陸有關法律法規，公司不設股東會，由大陸財政部代表國務院履行出資人職責。公司設董事會、經理層，建立法人治理結構。公司依照有關法律法規和政策，建立符合現代企業制度要求和生產經營需要的勞動、人事和分配製度，建立健全財務、會計制度。

公司根據業務發展需要，可依法設立子公司、分公司、代表處等分支機構。公司各全資子企業和控股公司，在公司集中統一組織指揮下，依法開展鐵路客貨運輸及其他各類經營業務，承擔安全、經營、穩定的主體責任。

該負責人指出，中國國家鐵路集團有限公司的成立，有利於發揮鐵路作為國家綜合交通運輸體系骨幹的重要作用，提高國鐵資本效率效益，增強企業發展的內生動力、市場活力和抗風險的能力；有利於加快構建現代企業制度，完善法人治理結構，提升國鐵企業的經營管理水平和市場競爭力；有利於促進國鐵企業加快走向市場，提升鐵路客貨運輸服務品質。