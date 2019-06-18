大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸鋼鐵業日前發生一件大事，中國寶武鋼鐵集團合併馬鋼集團，成為馬鋼股份實際控制人。合併之後，寶武的粗鋼產量將上升至全球第一。業界大都認為，鋼鐵併購重組是方向，出現億噸級鋼鐵企業是必然事件。

每經網報導，中國寶武將透過馬鋼集團，間接控制馬鋼股份45.5%的股份，並完成對馬鋼股份的控制。如此一來，合併之後，中國寶武的粗鋼產量將上升至全球第一。2018年，中國寶武的粗鋼產量達6,742.9萬噸，馬鋼集團則為1,964.2萬噸，兩者合計產能近億噸。

報導引述多位業界人士表示，鋼鐵併購重組是方向，出現億噸級鋼鐵企業是必然的。未來鋼鐵產業組織結構，將由目前的「離散型」結構，轉向「啞鈴型」結構。500萬至1,500萬噸規模級別的企業數量將明顯減少，取而代之的是三四家8,000萬噸級的鋼鐵集團和6至8家4,000萬噸級的鋼鐵集團。

陝鋼集團董事長楊海峰笑稱，大陸鋼鐵業有了「寶馬（意寓BMW汽車）」，寶馬跑得更快，業界對這次合併事件十分關注，大型鋼鐵企業併購重組已開始，中國寶武這次併購是標誌，3至5年之內，大大小小的鋼企要排隊，對於大多數企業來說，這是必然選擇。

根據工信部制定的目標，2020至2025年大規模推進鋼鐵產業兼併重組。最終目標是到2025年，大陸鋼鐵產業60%至70%的產量將集中在10家左右的大集團內。

楊海峰認為，未來大陸鋼鐵企業最終將分化為四類：特大型行業引領型企業、專業化行業引領企業、大型區域性主導型企業、中小型區域性配套企業。透過兼併重組，可以達到鋼鐵行業優化布局、加快升級、提高集中度、增強競爭力的目的。

業界也有看法認為，從已開發國家的經驗來看，產業集中度提升是鋼鐵產業發展必經之路，還可以增加對海外原料的議價能力，在當前鐵礦石價格上漲的情況下，推進行業兼併重組是迫在眉睫之事。