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陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋。取自中國網
大陸國家發改委新聞發言人孟瑋。取自中國網
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大陸擴大對外開放，2019版外商投資准入負面清單呼之欲出，今年年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定。同時，在負面清單之外，正面鼓勵也將同步推進。

經濟參考報報導，國家發改委新聞發言人孟瑋指出，2019年版的外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄修訂工作正在進行。今年年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定。

其中，外商投資准入負面清單的開放關鍵在「精簡」二字，對負面清單只做減法，不做加法。目標設定在今年年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性規定，確保市場准入內外資標準一致。

商務部研究院國際市場研究部副主任白明指出，已有的全國版和自貿區版的負面清單的開放力度已經很大，新版負面清單的重點應該是細微處著手，把能放開的領域全部放開，放開程度力爭最大化。

國家發改委有關負責人已在上海等地展開調研、召開座談會，瞭解外商投資負面清單等外商投資進展。此外，國家發改委體改司、商務部條法司聯合舉辦全面實施市場准入負面清單制度工作培訓座談會，詳細解讀《市場准入負面清單（2019年版）》修訂工作要求，聽取各地區全面實施市場准入負面清單制度工作進展及有關意見建議。

中國貿促會研究院國際投資研究部主任劉英奎指出，2019年清單修訂，在農業、採礦業、製造業、服務業領域，將有可能允許更多領域實行外資獨資經營。另外，去年自貿試驗區版負面清單的一些開放舉措，比如，在種業、油氣、礦產資源、增值電信、文化等重要領域開放的嘗試，也有望擴大適用範圍。另外，關鍵還在於服務業，比如金融等行業，還有進一步開放的空間。

除了清單長度的縮短，新版的外資准入負面清單配合外商投資法及其配套法規的逐步完善，外資在准入，以及准入後的准營等環節，有望迎來更大的利好。

在負面清單之外，正面鼓勵也在同步推進。孟瑋表示，2019年版鼓勵外商投資產業目錄將進一步擴大鼓勵外商投資的行業和領域，特別是對中西部地區會有進一步鼓勵的措施。同時，還將繼續做好重大外資專案的服務工作，加強外商投資合法權益的保護。

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