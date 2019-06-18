華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49 經濟日報 本報綜合報導



華為創辦人任正非17日表示，美國對華為實施的禁令衝擊比預期嚴重，估計將使華為今、明兩年營收減少約300億美元（約新台幣9,534億元）。另據知情人士透露，華為內部估計，今年智慧手機海外銷量可能因美國禁令銳減四至六成。

分享 facebook 華為預估今、明年營收將短少300億美元，相當於近台積電一年營收（去年營收新台幣1.03兆元），凸顯美國封殺令衝擊大。這是華為高層首次釋出遭美國封殺後，對營運衝擊的量化數據，加上手機銷量可能大減，台灣大立光、台積電等供應鏈也將造成衝擊。

華為旗下海思為台積電第二大客戶，營收占比近一成，華為下修營運目標，已有法人悲觀預期台積電今年恐難逃下修財測，台積電則表示，將在7月的法人說明會釋出最新展望。

台積電昨天受另一大客戶博通調降財測影響，股價跌3元、收233元，外資大賣逾1.9萬張，連三日賣超。

任正非17日華為深圳總部的一場座談會上表示，華為2019、2020年的營收可能各停滯在1,000億美元左右，讓華為的營收成長完全蒸發。任正非之前設定的今年營收目標為約1,250億美元。華為2018年營收為人民幣7,212億元（1,041.6億美元），較2017年躍增19.5%。

任正非說：「我們沒有想到美國打擊華為的戰略決心如此之大、如此堅定不移，同時我們也沒有想到美國在打擊華為的面如此之廣泛，不僅使打擊零組件不能供應我們，我們不能參加很多國際組織。」

他把華為比喻成一架「爛飛機」，「我們先前沒料到會這麼嚴重，我們是做了一些準備，就像我們那架爛飛機一樣，我們只保護了引擎，只保護了油箱，但未保護其他零件」。他說，華為仍將在2021年重新煥發生機。

他也說，華為的國際智慧手機出貨量將下滑40%，但並未具體說明估計期間。彭博先前報導，華為銷售和行銷經理在內部估計，今年智慧手機銷量可能下滑4,000萬到6,000萬支。