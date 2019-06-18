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1股拆8股 阿里計劃股票分割

2019-06-18 02:06經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸電子商務龍頭阿里巴巴昨（17）日宣布，計劃把股票分割，將1股分割為8股，普通股數量從目前的40億股分割成320億股，並於7月15日在香港舉行的年度股東大會上進行表決。

鳳凰財經報導，阿里巴巴表示，股票分割方案將增加公司籌資活動的靈活性，包括發行新股。

未來普通股的每1股美國存託股份（ADS）將被拆分成8股普通股。同時，股東的投票權將保持不變。若獲批准，公司將在2020年7月15日前實施。

此外，本次股東大會上將選舉四名董事。

路透曾報導，阿里巴巴已祕密申請在香港第二上市，計畫集資最多200億美元，這將是香港最大規模的IPO。

阿里巴巴選擇中國國際金融公司和瑞士信貸集團為主要諮詢銀行。第二上市將使其融資渠道多樣化並增加流動性，這些計畫仍處於初步階段。

對此，阿里巴巴重申，該公司不會對市場傳言置評。港交所行政總裁李小加上周公開表示：「非常歡迎阿里回香港上市。」

阿里巴巴14日股價為158.1美元。

目前，阿里巴巴擁有40億股普通股，每股價值0.000025美元，形成100,000美元的股本。

股權分拆將使阿里巴巴普通股數量增至320億股，同時每股面值降至0.000003125美元。

公司將於7月15日在香港舉行的股東大會上投票。如果獲得批准，一年之後生效。

股票分割，就是增加股票流通在外的數量，以降低價格、提高流動性，但並不會影響到公司股本總額、基本面。

舉例來說，三星電子在2018年5月實施股票分割，將1股分成50股。分割前三星股價高達265萬韓元，被稱為「皇帝股」，讓散戶望而卻步；分割後，股價降至5.3萬韓元，變成「平民股」。2019年6月股價則在4.4萬韓元。

阿里巴巴集團2013年尋求以同股不同權的合夥人制度在香港上市，但當時的港交所尚沒有此項規則。最終，阿里放棄在港上市，並在2014年改赴紐交所上市，共籌集250億美元。

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