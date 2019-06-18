陸房市降溫 6月續疲軟

2019-06-18 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



在5月大陸多地調控收緊，樓市降溫的基礎上，6月份上半月，中國大陸部分城市房地產成交延續下行態勢。

中新社報導，易居房地產研究院17日發布的報告顯示，6月上半月，北京、蘇州、成都、南京、深圳等10個城市二手房成交量合計為32071套，較2018年同期下降7.5%。

觀察歷史數據可知，2019年3月及4月份（上下半月），10城二手房成交量均高於2018年同期，同比保持兩位數增長。但5月上半月成交量同比下降7.7%，全月同比增速降至2.6%。

在部分城市出現樓市「小陽春」後，5月多地樓市調控頻頻。據中國指數研究院統計，5月份，樓市整體運行穩中微降，24個受監測城市商品房成交面積環比下降1.45%，半數城市成交量環比下降，整體同比下降8.31%。

樓市政策收緊態勢延續到6月份。中國人民銀行黨委書記、銀保監主席郭樹清近日指出，近年來中國大陸一些城市住戶部門槓桿率急速攀升，居民負債率占相當大的比例，甚至一半投資都投入到房地產市場，要防止房地產的投資行為。

易居房地產研究院研究員姚方表示，將2019年6月上半月和2018年6月上半月對比，10城二手房市場分化明顯：廈門二手房成交量增長近一倍，而金華成交量下降近四成。總體來看，10城二手房市場活躍度有所下降，僅廈門、蘇州、成都、青島成交量呈正增長。預計6月全月，10城二手成交量將延續5月的降溫趨勢。