東莞30項重大工程 同日起跑

2019-06-18 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東東莞市17日在松山湖舉行推進粵港澳大灣區建設重大項目集中開工暨中子科學城．松山湖材料實驗室動工儀式，30個重大項目集中開工，總投資達391億元（人民幣，下同）。

中新社報導，作為粵港澳大灣區主要城市之一，廣東東莞今年計畫分季度舉行四次推進粵港澳大灣區建設的首批重點項目集中動工活動，力爭推動100個以上、總投資超1700億元的項目動工建設。2月19日，東莞市已召開推進粵港澳大灣區建設首批重點項目集中動工大會，首批集中開工的27個重點項目總投資534億元。此次開工的項目為第二批集中開工重大項目，共30個。

此次開工的項目包括中子科學城．松山湖材料實驗室、贛深鐵路東莞南站、京東都市科技金融創新中心、OPPO長安研發中心項目、鰜魚洲文化創意產業園等。其中，基礎設施項目6個，產業項目17個，民生保障項目7個。

此次動工的松山湖材料實驗室項目，一直受到外界高度關注。該實驗室是首批啟動建設的四家廣東省實驗室之一，總體規劃1200畝，將布局公共技術平台和大科學裝置、前沿研究板塊、創新樣板工廠、粵港澳交叉科學中心等四大核心板塊。項目首期投資規模達50億元，占地面積約391.1畝，目標定位為建成有國際影響力的新材料研發南方基地、未來中國大陸國家物質科學研究的重要組成部分、粵港澳交叉開放的新窗口及具有國際品牌效應的粵港澳科研中心。

廣東省科技廳廳長王瑞軍表示，松山湖材料實驗室坐落於粵港澳大灣區主要核心城市之一的東莞市，是廣東省深入實施創新驅動發展戰略的重要舉措，對提升廣東基礎研究和應用基礎研究能力、強化戰略科技力量、促進經濟發展和社會轉型、推進區域協調發展，具有十分重要的意義。