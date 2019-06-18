親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東莞30項重大工程 同日起跑

2019-06-18 02:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東東莞市17日在松山湖舉行推進粵港澳大灣區建設重大項目集中開工暨中子科學城．松山湖材料實驗室動工儀式，30個重大項目集中開工，總投資達391億元（人民幣，下同）。

中新社報導，作為粵港澳大灣區主要城市之一，廣東東莞今年計畫分季度舉行四次推進粵港澳大灣區建設的首批重點項目集中動工活動，力爭推動100個以上、總投資超1700億元的項目動工建設。2月19日，東莞市已召開推進粵港澳大灣區建設首批重點項目集中動工大會，首批集中開工的27個重點項目總投資534億元。此次開工的項目為第二批集中開工重大項目，共30個。

此次開工的項目包括中子科學城．松山湖材料實驗室、贛深鐵路東莞南站、京東都市科技金融創新中心、OPPO長安研發中心項目、鰜魚洲文化創意產業園等。其中，基礎設施項目6個，產業項目17個，民生保障項目7個。

此次動工的松山湖材料實驗室項目，一直受到外界高度關注。該實驗室是首批啟動建設的四家廣東省實驗室之一，總體規劃1200畝，將布局公共技術平台和大科學裝置、前沿研究板塊、創新樣板工廠、粵港澳交叉科學中心等四大核心板塊。項目首期投資規模達50億元，占地面積約391.1畝，目標定位為建成有國際影響力的新材料研發南方基地、未來中國大陸國家物質科學研究的重要組成部分、粵港澳交叉開放的新窗口及具有國際品牌效應的粵港澳科研中心。

廣東省科技廳廳長王瑞軍表示，松山湖材料實驗室坐落於粵港澳大灣區主要核心城市之一的東莞市，是廣東省深入實施創新驅動發展戰略的重要舉措，對提升廣東基礎研究和應用基礎研究能力、強化戰略科技力量、促進經濟發展和社會轉型、推進區域協調發展，具有十分重要的意義。

板塊人民幣
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

滬倫通啟動了 陸企華泰跑第一

2019-06-18 00:08

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

科創板金融糾紛 擬由上海法院集中管轄

2019-06-18 02:14

陸房市降溫 6月續疲軟

2019-06-18 02:13

1股拆8股 阿里計劃股票分割

2019-06-18 02:06

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

撤離大陸？富士康否認

2019-06-18 02:04

打空頭奏效 港幣拆款利率回落

2019-06-17 23:43

富豪資金撤離香港 轉進星國

2019-06-17 23:36

華泰證GDR 創三冠王紀錄

2019-06-17 23:22

學者：中英開啟滬倫通 減輕貿易戰負面影響

2019-06-17 17:36

上海證券交易所國際化新進展 「滬倫通」17日正式啟動

2019-06-17 16:29

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

兩岸工商合作論壇 廈門登場

2019-06-17 14:27

恒大砸人民幣2800億攻新能源車 拚3年內躋身全球一哥

2019-06-17 11:25

南寧台商聯手清華旗下啟迪 打造文創街區和商品

2019-06-17 09:02

台青西進酸甜苦辣 用鏡頭說話

2019-06-17 02:12

陸擴大減稅 挺雙創見效

2019-06-17 02:12

減稅效應 前5月財政收入增幅下滑

2019-06-17 02:12

首個台資微循環公交 廈門上路

2019-06-17 02:11

高雄貨運平潭 3小時通關

2019-06-17 02:11

創新創業孵破萬家 科技超夯

2019-06-17 02:11

海峽論壇登場 汪洋：兩岸經濟融合大勢擋不住

2019-06-17 00:35

陸委會：海峽論壇轉移焦點

2019-06-17 00:35

80機器人齊舞 兩岸青少年體驗新媒體+新科技

2019-06-17 00:35

台青創業故事 登上大銀幕

2019-06-17 00:29

海峽論壇／金融合作 聚焦科創板

2019-06-16 23:34

海峽論壇／新媒體應用 招手青年

2019-06-16 23:33

北京瞭望／陸雙穩牌 被香港亂了套

2019-06-16 23:29

與賈躍亭分手…找到自己的路

2019-06-16 23:29

恒大砸1.2兆 攻新能源車

2019-06-16 23:29

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險（II）

2019-06-16 23:29

陸企人物／娃哈哈公主 帶飲料霸主走向國際

2019-06-16 13:38

A股首批入富 21日盤後生效

2019-06-16 00:00

大陸高技術製造業 逆勢寫佳績

2019-06-15 23:59

大陸本季GDP增幅 估降至6.3%

2019-06-15 23:59

台青登陸 接地氣拚事業

2019-06-15 23:58

大陸前五月商品房銷售下滑

2019-06-15 23:58

國台辦：小四通做好前期準備

2019-06-15 23:57
看更多

熱門文章

香港最美風景！遊行「摩西分紅海」讓路救護車影片瘋傳

2019-06-17 09:17

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

凌友詩：香港人「反送中」是明白歧視大陸法制

2019-06-17 14:31

香港200萬人黑衣反送中 陸媒繼續沉默

2019-06-17 09:14

送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾

2019-06-17 13:38

最新／反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2019-06-17 17:39

影／四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳死亡、掩埋災情

2019-06-17 23:57

香港「盾牌女孩」在鎮暴警察前靜坐 成反送中代表形象

2019-06-17 14:21

【重磅快評】香港200萬人反送中 台灣的該與不該

2019-06-17 11:01

習近平應金正恩邀請 20日訪問北韓

2019-06-17 19:25

香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？

2019-06-17 10:16

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

喊停或喊撤？港府消息人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-17 11:47

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

行會成員：暫緩與撤回無異 港府沒能量重推修例

2019-06-17 09:45

反送中是巨變開端？謝金河：王志民才是香港的大家長

2019-06-17 11:46

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

黃之鋒歸隊開砲：林鄭流淚港人流血！撤回是唯一出路

2019-06-17 15:36

「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白

2019-06-17 14:04

遊行過後街頭沒垃圾 網友大讚高素質：香港人好棒

2019-06-17 15:30

近200萬港人反送中 華郵：港府與人民關係破裂

2019-06-17 09:04

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02

影／黃之鋒出獄加入反送中：林鄭下台 繼續抗爭

2019-06-17 17:05

輔大學生挺反送中 教授：香港自由被「性侵」

2019-06-17 15:10

司機拒收錢趕接黑衣人 中大生從誤會到感動：原來司機一直同行

2019-06-17 14:37

川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對

2019-06-17 18:41

習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好

2019-06-17 17:17

高中生挺反送中！台中女中、明道中學聲援香港

2019-06-17 14:12

陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街

2019-06-17 12:18

4部門罕見共同聲明 北京「尊重、理解、支持」林鄭

2019-06-17 17:47

左右外資、人民幣 香港大亂撼動北京「雙穩牌」

2019-06-17 17:47

通水、通電、通氣、通橋 劉結一：金廈小四通完全可行

2019-06-17 20:00

黃之鋒遺憾錯過反送中 未能與香港並肩作戰

2019-06-17 12:41

各界撐香港 陸官媒撐林鄭：特首積極服務國家

2019-06-17 10:31

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top