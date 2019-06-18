科創板金融糾紛 擬由上海法院集中管轄

2019-06-18 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海市高級人民法院17日發布「上海市高級人民法院關於服務保障設立科創板並試點註册制的若干意見」。上海高院副院長茆榮華表示，「若干意見」明確，司法服務保障設立科創板並試點註册制要堅持公開、公平、公正原則，堅持市場化原則，堅持專業性原則，堅持法治化原則。

中新社報導，茆榮華指出，考慮到科創板採取具包容性的上市條件，同時科創板上市公司均為創新性企業，發展前景具相對不確定性，可能引發較大的市場波動，上海法院將從立案管轄、案件審理、審判指導、訴調對接等方面入手，建立健全金融審判機制。

「若干意見」指出，上海法院將報請最高法批准後，對因設立科創板並試點註册制引發的相關金融民商事糾紛和涉金融行政糾紛，探索由上海金融法院實行集中管轄。

「若干意見」還針對涉科創板刑事、商事、金融、知產、行政、執行等各類糾紛，提前研判註册制下的信息披露義務、公司差異表決權安排等改革創新帶來的系列重大、疑難、複雜法律問題，作出相應司法安排。

上海法院將明確涉證券交易所行政糾紛與民事糾紛的邊界，對證券交易所自律監管行為引發的糾紛，引導當事人窮盡證券交易所複核等救濟程序，減少司法的直接干預。同時，規範證券中介機構依法履責，明確保薦人與各證券服務機構之間的責任邊界。

上海高院金融庭副庭長宋向今認為，科創板在信息披露、公司治理、交易規則等方面均作出大膽嘗試，而有關制度規則供給相對不足。她表示，對具有規則意義的典型案件，法院將充分尊重市場規律，權衡多種價值考量，確定合理的裁判標準，最大限度減少法律適用不統一問題。

上海金融法院副院長蕭凱表示，作為中國大陸首家、也是目前唯一一家金融審判專門法院，上海金融法院將建立健全契合「科創板、註册制」改革的金融審判工作機制，並推出細化的實施意見。