上海證券交易所國際化新進展 「滬倫通」17日正式啟動

2019-06-17 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，倫敦當地時間17日上午8時（北京時間17日15時），「滬倫通」在英國倫敦正式啟動，估計上海證券交易所約有260家公司將有資格申請在倫敦證券交易所上市。

《21世紀經濟報導》指出，中英兩國17日在倫敦開啟第十次中英經濟與財金對話（EFD），由大陸國務院副總理胡春華與英國財政大臣哈蒙德共同主持。此次對話最大「亮點」就是倫敦證券交易所計畫當日早8時舉行滬倫通揭牌儀式，華泰證券將成為第一家通過滬倫通登陸倫敦證券交易所的A股公司。

華泰證券此次在倫敦證券交易所GDR的發行量約佔該公司已發行股本10%，預計募集資金總額達16.92億美元。

「滬倫通」源起於2015年9月舉行的第七次中英經濟與財金對話。「滬倫通」即上海證券交易所與倫敦證券交易所「互聯互通」機制，是指符合條件的兩地上市公司，依照對方市場的法律法規，發行存托憑證（DR）並在對方市場上市交易。同時，通過存托憑證與基礎證券之間的跨境轉換機制安排，實現兩地市場的互聯互通。

上觀新聞指出，滬倫通包括東、西兩個業務方向。東向業務是指倫敦證券交易所上市公司在上海證券交易所掛牌中國存托憑證（CDR）；西向業務是指上海證券交易所A股上市公司在倫敦證券交易所掛牌全球存托憑證（GDR）。

報導稱，「滬倫通」和「滬深港通」的區別在於，滬深港通是兩地投資者互相到對方市場直接買賣股票，「投資者」跨境，但產品仍在對方市場；滬倫通是將對方市場的股票轉換成DR到本地市場掛牌交易，「產品」跨境，但投資者仍在本地市場。

上海證券交易所表示，滬倫通是深化中英金融合作，擴大中國資本市場雙向開放的一項重要舉措，具多方面積極意義：

一、有利於擴大中國資本市場雙向開放，提高中國資本市場的深度和國際化水準，推動中國證券機構開展跨境證券業務，提升證券行業的國際競爭力；

二、為兩地發行人和投資者提供進入對方市場投融資的便利機會，使大陸居民在本地市場實現投資境外品種，支援A股上市公司從境外市場融入資金，支援實體經濟開展跨國融資和併購；

三、有利於促進上海國際金融中心建設；