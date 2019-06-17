學者：中英開啟滬倫通 減輕貿易戰負面影響

2019-06-17 17:36 世界日報 中國新聞組／北京17日電



在中英舉行「第十次經濟與財金對話」（EFD）之際，連接上海與倫敦證券市場的「滬倫通」正式開啟，顯示兩國在金融領域開始走向深度互補性合作。有經濟學者指出，中國加速開放資本市場有減輕中美貿易戰帶來的負面影響。但也有人士曾指出，在中國資本越發嚴格管制下，「滬倫通」的開啟並沒有太多實際意義。

BBC中文網報導，滬倫通是指中國上海證券交易所與英國倫敦證券交易所互聯互通的機制。符合條件的兩地上市公司，可以發行存托憑證（DR）並在對方市場上市交易。

報導指出，前身為江蘇省證券公司的華泰證券將成為借滬倫通在倫敦證券交易所上市的第一家中國公司；英國的匯豐集團HSBC將借滬倫通成為第一個在中國A股上市的英國公司。

路透報導，雖然中美貿易戰升級，2018年中國股市和人民幣受創，但並未阻止外國投資者湧向中國資本市場，國際投資機構2018年都紛紛加倉A股；與此同時，儘管貿易保護主義升溫，中國資本市場卻有日益開放的跡象。

對中英雙方企業和實業發展而言，滬倫通為兩地發行人和投資者提供進入對方市場投融資的便利機會擴大融資渠道，進一步支持中國A股上市公司從境外市場融入資金，支持實體經濟開展跨國融資和併購。同時外資和政府會進一步推動中國公司治理改善。