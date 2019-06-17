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恒大砸人民幣2800億攻新能源車 拚3年內躋身全球一哥

2019-06-17 11:25世界日報 綜合報導

中國新聞社
中國新聞社
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恒大集團加碼新能源汽車，繼在廣州投資1600億元（人民幣，下同，約231億美元）蓋新能源汽車三大基地後，昨（16）日與遼寧省瀋陽市簽訂投資1200億元（約173億美元）再蓋新能源汽車三大基地等項目。一周內共投資2800億元（約404億美元）。

「力爭三至五年成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。」恒大集團董事長許家印說，集團與瀋陽市政府簽署戰略合作協議，恒大新能源汽車的整車研發生產基地將落戶渾南區，輪轂電機研發生產基地及動力電池超級工廠將落戶鐵西區。

按照規畫，到2023年，瀋陽的汽車年產量要超過150萬輛，汽車產業產值超過5000億元，新能源汽車比率超過20%。短短一周內，許家印就宣布未來要在新能源汽車的生產方面投入2800億元巨資。

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瀋陽是中國最重要的重工業基地，擁有堅實的裝備製造業基礎、雄厚的零部件配套能力和完備的汽車產業體系，近年大力發展新能源汽車產業。分析認為，雙方合作不僅增強恒大在新能源汽車的技術，同時協助瀋陽市經濟轉型及產業升級，為振興東北出力。

上周二，恒大集團和廣州市政府簽署戰略合作框架協議，將在廣州市加碼新能源汽車產業，投資1600億元建設新能源汽車三大基地等項目，其中新能源汽車整車研發生產基地將建成恒大新能源汽車集團未來年產100萬輛整車的生產基地。電機研發生產基地將建成可配套100萬輛整車的電機和電控系統生產基地。

許家印認為，汽車產業未來10年、20年上看兆元，全世界幾十兆元的大產業。「對這個產業非常看好，決心非常大，一定能成功。」中金在線報導，過去半個月裡，許家印就為造車馬不停蹄、輾轉奔波於英國倫敦、瑞典、廣州、韓國首爾、瀋陽這五地方，投入能源車的決心可見一斑。

造車方面，許家印陸續收購新能源汽車上下游產業公司。許家印對汽車行業的投入涉及整車生產、電池提供、經銷商，幾乎涵蓋汽車整個產業鏈。

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