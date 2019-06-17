陸擴大減稅 挺雙創見效

2019-06-17 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家稅務總局指出，中國支持創業創新發展的稅收優惠政策已經覆蓋了企業初創期、成長期、成熟期3個階段，共計80多項，為中小企業發展帶來了「真金白銀」的支持。

國家稅務總局公布數據顯示，今年1到4月，各項支持創業創新稅收優惠政策共計減稅超過3900億元（人民幣，下同），同比增長56.8%。其中，今年新增政策減稅約680億元。

小型微利企業所得稅減半徵稅範圍由年應納稅所得額30萬元以下逐步擴大到300萬元以下，增值稅小規模納稅人免稅標準從月銷售額3萬元提高到10萬元，近年來中國對小微企業的減稅力度逐年加大，幫助企業「輕裝快跑」。

在陝西，眾創空間孵化企業、華春眾創工場（陝西）企業管理有限責任公司財務經理劉勇介紹，今年入駐創客的數量明顯增加。有信心在減稅降費政策的推動下，早日孵化出一批成熟企業。

在重慶，江南新城一個1000多平方米的廠房裡，從事釀造的「80後」羅霏正在創業路上打拚。他介紹，今年一季度小型微利企業所得稅減半徵稅優惠政策為企業節約了8700多元稅款，算下來僅這一政策全年就將省下資金3.4萬元。

小微企業稅收優惠力度逐年加大，有效穩定市場主體預期，激發創業創新活力。2018年中國市場主體已首次突破1億戶，持續保持高速增長，日均新增登記企業1.86萬戶。

支持創業的同時，一系列科技創新稅收優惠持續擴圍，涵蓋多個創新環節。其中，金融機構向小微企業、個體工商戶貸款利息免徵增值稅的單戶授信額度，由10萬元逐步擴大到1000萬元，並延續實施中小企業融資擔保機構有關增值稅減免和所得稅稅前扣除政策。今年1到4月，僅單戶授信額度提高到1000萬元一項政策就免徵增值稅46億元。

研發費用加計扣除力度逐步加大，企業委託境外發生的研發費用納入加計扣除範圍，科技型中小企業研發費用加計扣除比率由50%提高至75%，並進一步推廣至所有企業。