創新創業孵破萬家 科技超夯

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



浙江省杭州市近日舉行「大眾創業、萬眾創新」期間，一家參展商向參觀者介紹AI視覺新產品。 新華社 分享 facebook 中國「大眾創業、萬眾創新」活動周期間，「科技引領、雙創昇級——科技創新創業高峰論壇」舉行。現場，科技部火炬中心正式發布「中國創業孵化發展報告2019」。數據顯示，截至2018年底，中國創業孵化機構總數11808家，其中，科技企業孵化器為4849家，同比增加19.2%。

中新社報導，「中國創業孵化發展報告」對2018年中國科技企業孵化器和眾創空間的總體格局及發展情況進行詳盡分析。據瞭解，該報告已經連續發布三年，被正式納入「國家創新調查制度系列報告」，對行業的發展極具指導意義。

報告顯示，創業孵化事業保持強勁發展態勢。截至2018年底，中國創業孵化機構總數達到11808家，其中，科技企業孵化器4849家，同比增加19.2%；眾創空間共計6959家，同比增長21.3%；中國在孵企業和團隊62萬家，其中，科技企業孵化器在孵科技型中小企業20.6萬家，同比增長17.7%。

報告指出，孵化機構在構建局部良好創新創業生態、促進區域協調發展起到重要作用，不同區域間也呈現出不同特點：京津冀創新創業資源逐步協同、粵港澳大灣區引領高水平創新創業、長三角創新創業呈階梯發展。其中，2018年，長三角共有空間和孵化器2601家，占中國總數的22%，是中國創業孵化載體最集中的區域。

值得一提的是，報告還首次加入了港澳部分創業孵化載體的發展情況。截至2018年，港澳地區共有2家國家級創業孵化機構，分別位於香港的國家級科技企業孵化器—香港科技公司，以及位於澳門的國家備案眾創空間—澳門青年創業孵化中心。

科學技術部副部長、黨組成員徐南平在論壇致辭中指出，隨著中國經濟進入高質量發展的新階段，創新創業也呈現出鮮明的新時代特徵，其中一個關鍵特徵是科技創新在雙創裡的核心引領作用越來越突出。研究表明，近年來模式創新創業的佔比相對下降，科技創新創業佔比逐步提高。