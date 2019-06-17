親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

創新創業孵破萬家 科技超夯

2019-06-17 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省杭州市近日舉行「大眾創業、萬眾創新」期間，一家參展商向參觀者介紹AI視覺新...
浙江省杭州市近日舉行「大眾創業、萬眾創新」期間，一家參展商向參觀者介紹AI視覺新產品。 新華社
分享
中國「大眾創業、萬眾創新」活動周期間，「科技引領、雙創昇級——科技創新創業高峰論壇」舉行。現場，科技部火炬中心正式發布「中國創業孵化發展報告2019」。數據顯示，截至2018年底，中國創業孵化機構總數11808家，其中，科技企業孵化器為4849家，同比增加19.2%。

中新社報導，「中國創業孵化發展報告」對2018年中國科技企業孵化器和眾創空間的總體格局及發展情況進行詳盡分析。據瞭解，該報告已經連續發布三年，被正式納入「國家創新調查制度系列報告」，對行業的發展極具指導意義。

報告顯示，創業孵化事業保持強勁發展態勢。截至2018年底，中國創業孵化機構總數達到11808家，其中，科技企業孵化器4849家，同比增加19.2%；眾創空間共計6959家，同比增長21.3%；中國在孵企業和團隊62萬家，其中，科技企業孵化器在孵科技型中小企業20.6萬家，同比增長17.7%。

報告指出，孵化機構在構建局部良好創新創業生態、促進區域協調發展起到重要作用，不同區域間也呈現出不同特點：京津冀創新創業資源逐步協同、粵港澳大灣區引領高水平創新創業、長三角創新創業呈階梯發展。其中，2018年，長三角共有空間和孵化器2601家，占中國總數的22%，是中國創業孵化載體最集中的區域。

值得一提的是，報告還首次加入了港澳部分創業孵化載體的發展情況。截至2018年，港澳地區共有2家國家級創業孵化機構，分別位於香港的國家級科技企業孵化器—香港科技公司，以及位於澳門的國家備案眾創空間—澳門青年創業孵化中心。

科學技術部副部長、黨組成員徐南平在論壇致辭中指出，隨著中國經濟進入高質量發展的新階段，創新創業也呈現出鮮明的新時代特徵，其中一個關鍵特徵是科技創新在雙創裡的核心引領作用越來越突出。研究表明，近年來模式創新創業的佔比相對下降，科技創新創業佔比逐步提高。

創業香港澳門
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

海峽論壇登場 汪洋：兩岸經濟融合大勢擋不住

2019-06-17 00:35

台青西進酸甜苦辣 用鏡頭說話

2019-06-17 02:12

陸擴大減稅 挺雙創見效

2019-06-17 02:12

減稅效應 前5月財政收入增幅下滑

2019-06-17 02:12

首個台資微循環公交 廈門上路

2019-06-17 02:11

高雄貨運平潭 3小時通關

2019-06-17 02:11

陸委會：海峽論壇轉移焦點

2019-06-17 00:35

80機器人齊舞 兩岸青少年體驗新媒體+新科技

2019-06-17 00:35

台青創業故事 登上大銀幕

2019-06-17 00:29

海峽論壇／金融合作 聚焦科創板

2019-06-16 23:34

海峽論壇／新媒體應用 招手青年

2019-06-16 23:33

北京瞭望／陸雙穩牌 被香港亂了套

2019-06-16 23:29

與賈躍亭分手…找到自己的路

2019-06-16 23:29

恒大砸1.2兆 攻新能源車

2019-06-16 23:29

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險（II）

2019-06-16 23:29

陸企人物／娃哈哈公主 帶飲料霸主走向國際

2019-06-16 13:38

A股首批入富 21日盤後生效

2019-06-16 00:00

大陸高技術製造業 逆勢寫佳績

2019-06-15 23:59

大陸本季GDP增幅 估降至6.3%

2019-06-15 23:59

台青登陸 接地氣拚事業

2019-06-15 23:58

大陸前五月商品房銷售下滑

2019-06-15 23:58

國台辦：小四通做好前期準備

2019-06-15 23:57

小米6月以來砸24億回購7次 股價上漲5%

2019-06-15 18:32

陸股一周／滬指周線翻紅 期待反攻行情

2019-06-15 13:42

中國電影票房 9年來首現負增長

2019-06-15 12:31

最貴實名舉報？ 格力2天市值蒸發150億人民幣

2019-06-15 12:10

談理念 南京台協會長龜毛態度 成就霸業

2019-06-15 01:39

台協會長 南京林銘田 推App助台商

2019-06-15 01:38

羅默：美設科技鐵幕 非壞事

2019-06-15 01:37

周小川：貿易戰恐引發貨幣競貶

2019-06-15 01:37

滬倫通下周啟動 華泰證先發

2019-06-15 01:35

長鑫存儲董座作風高調…外界矚目

2019-06-14 23:21

大陸研發DRAM 拚年底量產

2019-06-14 23:21

貿易戰致不樂觀 中國5月投資與工業增速皆下滑

2019-06-14 19:43

美對中國設「科技鐵幕」 諾貝爾獎得主：對全球非壞事

2019-06-14 17:54

國家統計局：大陸產業升級潛力巨大 5G商用注入新動力

2019-06-14 17:53

周小川：貿易戰恐引發各國貨幣競貶 導致全球金融混亂

2019-06-14 16:21

美銀美林：中美協議不成開戰 明年底人民幣貶至7.77

2019-06-14 15:38

北上資金 卡位陸A股入富

2019-06-14 14:48
看更多

熱門文章

港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」決定成敗

2019-06-16 08:00

香港反送中／港鐵車長車廂廣播：麻煩各位代替我去 堅持到底！

2019-06-16 18:25

謝金河批官僚誤國：「應把送給香港的機會拿回來」

2019-06-16 11:44

百萬港人怒吼 林鄭致歉了！但未提是否撤回修例

2019-06-16 21:00

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

2019-06-16 11:09

反送中遊行再出發！提4大訴求 港民擠滿維園足球場

2019-06-16 14:51

怒吼特首下台聲聲催！林鄭母校校友喊「Shame on you」

2019-06-16 17:05

港府暫緩送中條例 專家：中共內鬥

2019-06-16 18:43

影／香港616「反送中」 縮時影片如潰堤潮水

2019-06-16 18:16

死意堅決？警方發現反送中墜亡者遺書 港民排長龍悼念

2019-06-16 14:13

路透引述消息：北京對林鄭月娥能力「極度懷疑」

2019-06-16 09:20

反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

2019-06-16 10:40

難擋百萬港人怒吼特首致歉 國際媒體顯著報導

2019-06-16 22:39

港府暫緩修例 紐時：習近平掌權後最大政治讓步

2019-06-16 06:59

港媒稱林鄭「放下身段」道歉 送中草案已形同撤回

2019-06-16 21:19

戴口罩、不自拍、只用現金…反送中自保撇步大公開

2019-06-16 10:20

4艘055型驅逐艦 大連造船廠同現身

2019-06-16 13:51

香港反送中 歐媒：雨傘是公民對抗當局盾牌

2019-06-16 19:22

暫緩修例 路透：北京屈服於香港獨特經濟地位

2019-06-16 15:05

不滿港府「以拖待變」港多間大學號召明天罷課罷工罷市

2019-06-16 15:35

這3個關鍵 促港府停手

2019-06-16 17:13

影／反送中白天走到黑夜 群眾高喊「香港加油」

2019-06-16 21:06

一國兩制敏感雷區 香港三特首誰碰誰中彈

2019-06-16 17:19

海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸

2019-06-16 11:36

影／嚇人！商場手扶梯崩裂 民眾拔腿跑

2019-06-16 15:57

影／反修例遊行出發 人潮擠爆維多利亞公園

2019-06-16 15:43

前保安局長葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉

2019-06-16 14:38

陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億 連續13年第一

2019-06-16 10:05

控警方612流血清場 道具師製「染血林鄭」公仔頭讓民眾打　

2019-06-16 19:01

這幾天兩岸最紅的新聞是這條 一定要點開才知玄機

2019-06-16 13:07

海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋

2019-06-16 11:12

香港反送中／催淚化學物質殘留現場 記者面部僵硬耳流膿液

2019-06-16 16:11

香港反送中／港警武器可能致命？外國有39人死亡案例

2019-06-16 15:51

影／噁！肉餅吃一半...蒼蠅飛來狂噴蛆 港網友崩潰

2019-06-16 16:26

無懼美打壓！大疆無人機獲芬蘭軍隊採購150架

2019-06-16 15:54

台中市政府帶隊參加香港旅展 4天數萬人洽詢

2019-06-16 15:38

過度美化國民黨抗戰？ 電影「八佰」遭封殺

2019-06-16 16:13

從雨傘運動到反送中 他舞出亡國感下的香港

2019-06-16 08:20

陸委會嗆海峽論壇是「統戰大會」 威脅民主自由

2019-06-16 16:28

百萬港人上街反送中 陸委會：致上最高敬意！

2019-06-16 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top