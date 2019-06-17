高雄貨運平潭 3小時通關

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年初，「高雄─平潭」貨運直航航線開通並進入常態化運營，平潭台灣農漁產品交易市場開市，平潭口岸成為台灣農漁產品進入大陸的新通道。

「邊抽樣送檢，邊上架銷售」、「台灣水果免於提交植物檢疫證書」、「台灣自捕水產品免於提交衛生檢疫證書」等一系列便利化舉措的實施，使台灣農漁產品到達平潭口岸後可在3小時內完成通關。

平潭兩岸海外公共倉儲有限公司，1月應「高雄─平潭」海上貨物航線開通帶來的物流需求，在高雄增設了高雄倉。

平潭兩岸海外公共倉儲有限公司總經理特助邱孟溱表示，越來越多物件通過嵐台物流進出或中轉，該公司在嵐台兩地的倉庫基本上處於滿倉狀態。

近年來，平潭綜合實驗區創新推出源頭採信、一窗通辦、快讀查驗等通關便利化措施，打通影響通關效率的堵點。目前，平潭口岸進口整體通關時間僅4.86小時，是福州關區時長的1/6；出口整體通關時間僅0.36小時，是福州關區的1/5。

去年「雙十一」，平潭口岸菜鳥倉出貨和通關效率均居大陸第一。今年第一季度，平潭口岸進出口同比增長78.7%，集裝箱吞吐量增長55.91%，增速均列福建省首位。

推動兩岸「標準共通」，平潭不斷先行先試，實施多項便利化舉措，源頭採信、信息共享、快速查驗、創新服務，助推口岸通關大提速。

發揮大陸唯一對台檢驗檢疫數據交換平台的功能，平潭推動「一張證書、兩岸互認」，完成8家台灣企業171份電子證書交換試點，「兩岸海關電子信息交換系統」實現了原產地證書電子聯網，大大減少貨物通關時間。

在大陸首創試點對台單方採信「台灣財團法人認證基金會」檢驗檢測和「台灣標準檢驗局」認證認可結果，平潭累計採信台灣白酒、小家電3055批、貨值3.66億元人民幣。

平潭還與台灣防疫局等部門合作，對台灣食品、農產品採取「源頭採信監管、口岸快速驗放」快速通關政策，實施入境口岸單證審核與查驗。