首個台資微循環公交 廈門上路

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸首個台資微循環公交項目「里享行微循環公交項目」15日在廈門啟動，率先開通3條線路，翻開兩岸運輸領域交流合作的新一頁。微循環公交線路採用純電化、小型化、零排放的環保車型，在共享已有公交站點基礎上嘗試「迷你站台」、「虛擬站點」等個性化、集約化的公交站點設置理念。

中新社報導，廈門元客交通服務有限公司負責人透露，該項目優先聘用台籍駕駛員，通過使用閩南方言、統一形象服裝和服務流程標準化定製等，體現「兩岸一家親」。

在啟動儀式上，廈門市交通運輸局向該公司頒發微循環公交特許經營牌照。台灣高鐵前董事長歐晉德在致辭中表示，兩岸從交流分享綠色交通經驗、科技應用城市文化，到達成促進兩岸綠色交通融合的共識，從理論研討走到項目落地，今天是個非常重要的時刻。

台灣在微循環公交領域起步早、運營成熟、經驗豐富，在台北、台中等地都有專門的微循環公交線網串聯起園區、社區，接駁軌道交通，換乘效果顯著，解決居民「最後一公里」出行難題。

該局副局長師強稱，目前廈門已初步規劃42條微循環公交線路，引進試點運行微循環公交業務，能填補廈門市差異化、個性化公共交通領域的空白，同時對於治理廈門市交通壅堵也能夠發揮成效。

師強透露，下一步，廈門市交通運輸局還計畫設立網約車台籍駕駛員車隊，在交通運輸領域為台灣企業提供同等參與機會，推動兩岸交通行業標準共通互認，吸引更多台灣企業在廈創新創業。

歐晉德說，大陸市場寬廣，台灣交通業界的朋友十分關注兩岸交通融合項目落地、運營和發展前景。他期待遊覽車客運、捷運經營、城市配送、停車誘導以及智慧交通軟硬體等項目，也能逐一落地，讓更多台灣資本、更多優秀台籍營運管理團隊以及良好的營運管理模式登「陸」服務，創造兩岸交通融合的浩浩洪流，造福兩岸民眾。