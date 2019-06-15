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最貴實名舉報？ 格力2天市值蒸發150億人民幣

2019-06-15 12:10世界日報 中國新聞組╱上海15日電

格力電器、奧克斯兩家公司空調大戰愈演愈烈，兩公司股價也因此下挫。最近連續兩個交易日，格力累計跌幅5%，市值蒸發超過150億人民幣（約21億7508萬美元）。事件被網友戲稱「史上最貴的實名舉報」。

每日經濟新聞報導，自6月10日格力電器在官方微博平台實名舉報奧克斯空調「不合格」後，事件引發全民關注，雙方持續拋出證據「互掐」。目前多個監管部門表態介入。

報導指出，受事件影響，從格力和奧克斯近兩日股價的表現來看，都出現了不同程度的下挫。12日奧克斯國際股價閃崩，盤中跌幅一度超過19%。13日A股開盤，格力電器股價便持續下挫，截至收盤跌2.82%，報每股51.29元。最近連續兩個交易日，格力累計跌5%，市值蒸發超過150億人民幣。

最新消息顯示，12日晚間，格力透過其官方微博再次發聲，稱將繼續透過各類渠道不限量購買奧克斯空調股份有限公司生產的相關空調產品，並透過自有實驗室、委託第三方權威檢測機構和免費提供給任何有資質的機構檢測，歡迎社會各界監督見證。

很顯然，格力的這份聲明是針對奧克斯稍早前的一份公告，奧克斯稱：「我司所有出廠產品均經過『奧克斯空調股份有限公司奧克斯測試中心』（通過能效標識管理中心備案，並獲得CNAS認可，具備檢測資質）檢測，並提交檢測報告等材料到能效標識管理中心備案。」同時，奧克斯還附上格力舉報的8個空調產品型號的能效標識備案證明。

據悉，奧克斯目前已提請國家市場監督管理總局委派權威檢測機構對奧克斯產品進行監督檢測。

不過，在奧斯克空調發布這份公告後，奧克斯集團旗下的一家港股上市公司奧克斯國際卻出現了閃崩，盤中跌幅達19%。

格力電器董事長董明珠。 （取材自每日經濟新聞╱視覺中國圖）
格力電器董事長董明珠。 （取材自每日經濟新聞╱視覺中國圖）
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