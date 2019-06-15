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滬倫通下周啟動 華泰證先發

2019-06-15 01:35經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

滬倫通有新進展，權威人士表示，華泰證券將拔得滬倫通頭籌，預計17日（下周一）中英兩國將在倫敦開啟第十次的中英經濟財金對話中，正式宣布滬倫通啟動。

21世紀經濟報導，倫敦交易所首席執行官史威默（David Schwimmer）在第11屆陸家嘴論壇上表示，滬倫通監管框架已建好，跨境交易規則已確認，即將啟動，「目前已有一位發行商做好準備開始行動，我們對此感到非常激動。」

史威默指的應是華泰證券，這家在上海、香港兩地上市的公司，已確認6月11日至14日在倫敦市場發行8,250萬份全球存託憑證（GDR），如果順利，20日GDR將在倫交所主板交易。

倫敦證券交易所12日發布公告，滬倫通的所有要求現已到位，已準備好啟動，開始接受企業申請。

滬倫通是上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制，滿足條件的上海和倫敦上市公司可在對方市場發行存託憑證（DR），透過滬倫通機制連接兩個市場交易。

總部位於南京的華泰證券，將成為第一家透過滬倫通登陸倫敦證券交易所的A股公司。該公司11日發佈公告，發行GDR的計畫已獲英國金融監管局（FCA）批准。

根據公告，華泰證券本次發行GDR的價格區間為每份20至24.5美元，預計在英國市場募集16.5億至20.2億美元，如果發行順利，華泰證券GDR預計6月20日在倫交所主板市場透過滬倫通機制實現交易。

此次GDR發行量占到華泰已發行股本約10%，每份GDR代表10股A股股票。華泰表示，所得款項將用於資助其在國內外的擴張。

華泰證券原計劃於去年12月中在倫敦發行GDR上市，後因技術問題延遲。

摩根大通、華泰金融控股（香港）有限公司和摩根士丹利擔任此次發行的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。滙豐銀行和瑞信也參與這筆交易。

下周開始的第十次中英經濟財金對話，將由大陸國務院副總理胡春華，與英國財政大臣菲力浦·哈蒙德共同主持對話，中英經濟財金對話是中英之間三大高級別對話與合作機制之一，其它兩個對話機制為戰略對話和高級別人文交流機制。

自2009年啟動，滬倫通是在2015年對話期間確立的重要合作事項，成為近幾年兩國擴大金融合作最受矚目的焦點。

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