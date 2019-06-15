周小川：貿易戰恐引發貨幣競貶

2019-06-15 01:37 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海14日電



2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（右）與周小川對談，若美國對中國設下「科技鐵幕」，導致科技多樣性的出現，對全球或許並非壞事。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 中國人民銀行前行長周小川14日在上海陸家嘴論壇上指出，貿易戰很容易導致全球再次出現貨幣競爭性貶值，讓整個世界的金融秩序陷入混亂。近期將召開的G20大阪峰會應重點研究這個問題，給全球金融市場一定穩定的信號。

面對中美貿易戰，周小川認為，中國應擴大與其他國家的貿易通路、減少對美出口。現在中國出口產品的品質已經相當不錯，且價格適中合理，他相信，只要制定一些鼓勵出口多元化發展的進程與政策，兩、三年時間，中國就能建立起新的出口市場。

目前擔任中國金融學會會長的周小川在陸家嘴金融論壇上表示，大家都說打貿易戰沒有贏家，意思是大家的GDP都會面臨不同程度的收縮。從宏觀上講，一旦面臨增長放緩或收縮，政府一般會採取更為積極或擴張性的財政政策與貨幣政策。

分享 facebook 周小川說，在這種情況下，宏觀政策的調整肯定會發揮一定程度的正面作用。但宏觀政策一般是總量政策，很難針對性地直接補償到因貿易戰而受損的出口者和進口者。

因此，在短期宏觀政策調整之外，還是應該追求更為治本的辦法。周小川表示，在他看來，通過貿易談判、通過WTO改革，使「搞錯的」貿易政策回歸正常，這才是對症下藥。

對中國而言，治本之道是盡可能透過擴大銷售通路出口到其他國家，減少對美國的出口。他認為，「中國這方面的潛力還是蠻大的」；「全世界70多億人口，少幾個億的需求之後，還有很多地方可以銷售這些產品」。

此外，周小川並警告，貿易戰一旦全面開打，就容易再度出現類似2008年全球金融危機後各國貨幣競爭性貶值的結果。

他指出，在2016年上海G20財長和央行行長會議上，各國曾達成共識並承諾，避免競爭性貶值和不以競爭性目的來盯住匯率。周小川說，「我認為這是G20的工作機制中取得的一項很重要的成果。」

他擔心，「貿易戰如果打起來，很容易再次出現匯率的變化，有可能過去達成防止競爭性貶值的共識會重新受到挑戰。如果大家都靠競爭性貶值的話，整個世界的金融秩序也會混亂，大家都不會得到好處。 」

周小川表示，貨幣競貶有很多可能是市場參與者做出的避險反應，即將召開的G20大阪峰會，全球金融穩定理事會應重點研究這個問題，給全球金融市場一定穩定的信號。