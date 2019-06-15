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羅默：美設科技鐵幕 非壞事

2019-06-15 01:37經濟日報 特派記者林則宏／上海14日電

許多人擔心美國發起的科技戰，最終恐導致「科技鐵幕」的出現，讓中美在科技領域各自發展出一套標準。2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）對此不僅不擔心，甚至認為這或許是件好事。羅默說，「鐵幕」說法有點嚇人，但科技若能有多樣性，這種生態肯定對全球有好處。

美國紐約大學商學院教授羅默14日在上海出席陸家嘴論壇時被問到，在當前情勢下，全世界都擔心美國會不會降下「科技鐵幕」，最終使得中國、歐盟、美國未來可能在科技領域各自制定出自己的標準。

對此，羅默表示，他整個研究生涯裡一直在關注矽谷、史丹福等這些地方科技生態的發展。他認為，有一個大的遺憾就是，高科技讓很多公司成了壟斷者，他們針對一個特定市場進入以後創造出一個平台，然後免費提供給大家使用。最終大家都被鎖定住了，而這個平台也就能坐收豐厚利潤。

羅默稱，這就是當今高科技企業的商業模式，可能也是經濟學家和監管部門失職之處，沒能限制這種市場壟斷行為，或強迫這些高科技公司真的為經濟創造出一點價值來。一個單一控制性的公司對整個世界並非好事，多樣化才是好的。否則一旦出了什麼問題，連個備案都沒有，這其實是一種脆弱性。最典型的例子就是，現在全世界伺服器都用同一個系統，如果能有其他的開放源運行體系其實會更好。

中國人民銀行前行長周小川表示，在上個世紀80年代時，中國技術人才、科研經費都很少，研發條件很差所以也就不容易出成果，但這種情況之後已經慢慢發生了很大的變化。

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