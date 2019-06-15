台協會長 南京林銘田 推App助台商

2019-06-15 01:38 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林宸誼 ／南京報導



南京台協會長林銘田。 記者林宸誼／攝影 分享 facebook 為協助台協會員轉型升級，拓展大陸內銷市場，南京台協會長林銘田上任三年來，每個月定期舉辦轉型升級講座，以及推出iOS版的南京台協App。

這個幫助會員「調整體質」的講座，邀請兩岸知名學者演講。林銘田指出，轉型升級不是「不務正業」，而是要在產品、技術、營銷以及管理上創新。

他舉自己經營的銀杏湖度假區為例，每天一早就拿起手機拍下8到15秒的美景短視頻，透過大陸社群應用程式「抖音」，在自己的微信朋友圈發布。這種看來並不傳統的行銷手法，反而效果很不錯。

林銘田初到南京時，打算投資辦衛星天線工廠，後來不僅辦了工廠，也發展旅遊服務業，因此花了18年，以3億美元打造銀杏湖度假區。

現在度假區不僅有高爾夫球場、機械式遊樂園，還有養生慢活的生態主題公園和科普農場。他希望提供給消費者，一個全家可以放鬆享受的地方，「讓大家來這休閒娛樂，也會越來越健康，醫院『生意』變差，就是我的夢想。」

接下會長職務後，林銘田透過台協推出南京台協App提供會員下載，目的是要成為一個資訊的共享平台，把所有會員產品、服務都上網，甚至將台企的招聘資訊也全上線公開，讓初到南京的台青，可以找到就業就學資訊；會員查詢轉型升級的資源，也可以在平台上解惑，甚至想採購會員產品、或想在會員開的餐廳酒店消費，平台上都可查得很一清二楚。

他還要求自家採購經理，優先從南京台協App，以及設在京東商城的「台企名品館」購買。

個性率直的林銘田坦言，如果現在來打分數，這個平台不到50分，因為「會員參力度不夠，大家還不習慣透過App買賣商品」。他指出，其實會員只要把生產的產品放在平台上，留下聯繫方式，不需標示價錢，有意願的買主自然會跟賣家聯繫。

身兼南京台灣青年創業學院的導師，林銘田也積極參加青創學院的各種活動，毫無保留地將幾十年創業實踐的寶貴經驗分享給台青。他的南京銀杏湖農業觀光休閒有限公司，現在也是青創學院的實訓基地之一。

林銘田指出，第一代台商來大陸大多從事製造業，看中這裡土地充足、勞動力豐富。現在大家紛紛轉型升級，傳統製造變成先進製造，勞動密集變成知識密集，如今新一代台灣青年又帶著創意設計和創新科技來到南京，在他們身上，看到更多更大的希望。