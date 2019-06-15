談理念 南京台協會長龜毛態度 成就霸業

2019-06-15 01:39 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林宸誼 ／南京報導



從全球衛星天線霸主，到坐擁上萬畝土地的莊主，南京台協會長、銀杏湖農業觀光休閒有限公司董事長林銘田說，他用「龜毛」的態度，發展自家製造業再延伸到休閒產業。

南京市中心西南20公里，高速公路旁的青山綠水掩映著銀杏湖，上午6點，湖面已經是波光粼粼，巡湖完畢的林銘田，手拿對講機告訴員工說：「噴水池的銅像生鏽了，趕快處理。」

度假區裡，「綠水青山就是金山銀山」，幾個字格外顯眼。一手打造出銀杏湖項目的林銘田表示，從製造業起家，如今事業延伸到休閒產業，是因「人走後總要留下些什麼，而我希望自己留下的是青山綠水。」

30年前，林銘田在南投創辦中衛科技集團，做的是衛星天線，他霸氣地說：「無線，就是無限！產業要做就做最大，地球上有土地的地方，就有我的產品。」

擁有龐大自主研發能力的中衛科技，除了自有品牌，也為全球知名衛星直播公司做OEM代工業務，例如美國直播衛星公司、DirectTV、日本BS、CS衛星公司、澳洲FOXTEL、AUSTAR，還有台灣的宏碁集團，都是林銘田的長期客戶。

1993年林銘田到南京江寧投資，當年還是開發區內少數的台資企業之一，產品除了衛星天線外，還有健身器材、不鏽鋼水塔、硫化銅門等。

17年前，他把製造事業交給太太經營，花了新台幣150億買下江寧區這塊丘陵地，原本想去過起退休生活，不過看準健康休閒產業將會成為大陸的消費熱點，林銘田不蓋房地產，而是帶著1,000多名當地農民開山整地、遍植花草樹木。

花了近20年時間，終於打造一個擁有高爾夫球場、2萬多坪花園、2萬多坪樹林、2萬多坪湖水、2萬多坪茶園的生態休閒遊樂園，面積比台北市中山區還要大，兩年前已損益兩平。