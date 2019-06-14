美對中國設「科技鐵幕」 諾貝爾獎得主：對全球非壞事

2019-06-14 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



許多人擔心美國發起的科技戰，最終恐導致「科技鐵幕」的出現，讓中美在科技領域各自發展出一套標準。不過，2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）對此不僅不擔心，甚至認為這或許是件好事。羅默說，「鐵幕」說法有點嚇人，但科技若能有多樣性，這種生態肯定對全球有好處。

美國紐約大學商學院教授羅默14日在上海出席陸家嘴論壇，在被問到，在當前情勢下，全世界都擔心美國會不會降下「科技鐵幕」，最終使得中國、歐盟、美國未來可能在科技領域各自制定出自己的標準。

對此，羅默表示，他整個研究生涯裡一直在關注矽谷、史丹福等這些地方科技生態的發展。他認為，有一個大的遺憾就是，高科技讓很多公司成了壟斷者，他們針對一個特定市場進入以後創造出一個平台，然後免費提供給大家使用。但最終大家都被鎖定住了，而這個平台也就能坐收豐厚利潤。

羅默稱，這就是當今高科技企業的商業模式，可能也是經濟學家和監管部門失職的地方，沒有限制這種市場壟斷行為，或強迫這些高科技公司真的為經濟創造出一點價值來。

羅默說，一個單一控制性的公司對整個世界並非好事，多樣化才是好的。否則一旦出了什麼問題，連個備案都沒有，這其實是一種脆弱性。最典型的例子就是，現在全世界伺服器都用同一個系統，如果能有其他的開放源運行體系其實會更好。

中國人民銀行前行長周小川則表示，在上個世紀80年代時，中國技術人才、科研經費都很少，研發條件很差所以也就不容易出成果，但這種情況之後已經慢慢發生了很大的變化。

周小川指出，雖然目前中國在某些科技領域和發達國家仍有很大的差距，但即便將來真的出現所謂的「科技鐵幕」，其實最後也不會有太大的結果，不可能根本阻止新興市場、發展中國家特別是中國的科技進步。

周小川說，中國將來在某些科技領域必然會領先發達國家，有些方面也會創造出很多很具有市場潛力的新科技和相關產品，「這是阻擋不了的」。