國家統計局：大陸產業升級潛力巨大 5G商用注入新動力

2019-06-14 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸國家統計局新聞發言人付凌暉14日表示，大陸的產業升級潛力非常巨大，尤其最近5G商用正式實施，不僅有利於製造業的提升，也有利於提高服務業的發展效率。

澎湃新聞報導，付凌暉指出，大陸產業結構發展符合世界經濟發展的一般規律，是逐步按照一產（農業）、二產（工業）、三產（服務業）的比例在上升，「目前看，三產比重2012年首次超過二產，目前服務業比重已經超過50%，佔據國民經濟的半壁江山。」

但他也提到，大陸服務業比重和發達國家相比還有很大差距，發達國家普遍在70%以上，近些年現代服務業發展的速度明顯快於一般性的服務業，也說明現在服務業發展空間和結構在優化。

付凌暉認為，大陸的工業化尚未完成，目前製造業產出總量已經位居世界第一，但是很多製造業還是處於中低階的水準，目前透過結構調整，透過技術研發投入的增強，工業在向中高階發展，未來的空間也是相當巨大的。