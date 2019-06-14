親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

周小川：貿易戰恐引發各國貨幣競貶 導致全球金融混亂

2019-06-14 16:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國人民銀行前行長周小川14日在上海陸家嘴論壇上指出，貿易戰很容易導致全球再次出現貨幣競爭性貶值，讓整個世界的金融秩序陷入混亂。因此，近期將召開的G20大阪峰會應重點研究這個問題，給全球金融市場一定穩定的信號。

面對中美貿易戰，周小川則認為，中國應擴大與其他國家的貿易渠道、減少對美出口。現在中國出口產品的品質已經相當不錯，且價格適中合理，他相信，只要制定一些鼓勵出口多元化發展的進程與政策，兩、三年時間，中國就能建立起新的出口市場。

目前擔任中國金融學會會長的周小川，14日上午在陸家嘴金融論壇上表示，大家都說打貿易戰沒有贏家，意思是大家的GDP都會面臨不同程度的收縮。從宏觀上講，一旦面臨增長放緩或收縮，政府一般會採取更為積極或擴張性的財政政策與貨幣政策。

周小川說，在這種情況下，宏觀政策的調整肯定會發揮一定程度的正面作用。但宏觀政策一般是總量政策，很難針對性地直接補償到因貿易戰而受損的出口者和進口者。

因此，在短期宏觀政策調整之外，還是應該追求更為治本的辦法。周小川表示，在他看來，通過貿易談判、通過WTO改革，使「搞錯的」貿易政策回歸正常，這才是對症下藥。

對中國而言，治本之道則是，盡可能透過擴大銷售渠道出口到其他國家，減少對美國的出口。他認為，「中國這方面的潛力還是蠻大的」；「全世界70多億人口，少幾個億的需求之後，還有很多地方可以銷售這些產品」。

此外，周小川並警告，貿易戰一旦全面開打，就容易再度出現類似2008年全球金融危機後各國貨幣競爭性貶值的結果。

他指出，在2016年上海G20財長和央行行長會議上，各國曾達成共識並承諾，避免競爭性貶值和不以競爭性目的來盯住匯率。周小川說，「我認為這是G20的工作機制中取得的一項很重要的成果。」

他擔心，「貿易戰如果打起來，很容易再次出現匯率的變化，有可能過去達成防止競爭性貶值的共識會重新受到挑戰。如果大家都靠競爭性貶值的話，整個世界的金融秩序也會混亂，大家都不會得到好處。 」

周小川表示，屆時的貨幣競貶不全然是各國政府有意為之，有很多可能是市場參與者做出的避險反應。因此，即將召開的G20大阪峰會，全球金融穩定理事會應重點研究這個問題，給全球金融市場一定穩定的信號。

中國人民銀行前行長周小川警告，貿易戰恐將導致全球再次出現貨幣競爭性貶值，讓整個世...
中國人民銀行前行長周小川警告，貿易戰恐將導致全球再次出現貨幣競爭性貶值，讓整個世界的金融秩序陷入混亂。特派記者林則宏／攝影
分享
面對中美貿易戰，中國人民銀行前行長周小川認為，大陸應儘快擴大與其他國家的貿易並減...
面對中美貿易戰，中國人民銀行前行長周小川認為，大陸應儘快擴大與其他國家的貿易並減少對美出口。特派記者林則宏／攝影
分享

G20上海大阪

相關新聞

美銀美林：中美協議不成開戰 明年底人民幣貶至7.77

2019-06-14 15:38

香港50年不變？謝金河：香港股市正悄悄出現質變與量變

2019-06-14 12:56

北上資金 卡位陸A股入富

2019-06-14 14:48

人民幣匯率破7？周小川：要防止貿易戰出現競爭性貶值

2019-06-14 10:34

陸賣地逾兆元 南京單周破百億

2019-06-14 04:41

台商出奇招 一天就到貨

2019-06-14 03:41

京東購物節 台灣成交額增六倍

2019-06-14 03:41

只花220天 上海科創板開板

2019-06-14 00:28

證監會：科創板初期嚴防五風險

2019-06-14 00:28

金融擴大開放 大陸招手外資

2019-06-14 00:28

瑞銀：人民幣穩在6.7~6.8

2019-06-14 00:28

稀土出口下降是因中共控制？ 陸商務部回應了

2019-06-13 19:22

安卓之後…Google部分硬體生產線移出中國

2019-06-13 18:17

京東購物節今年台灣增長6倍 新北最會買

2019-06-13 17:32

大陸駐英大使警告：若英封殺華為 將損兩國關係

2019-06-13 16:16

彭博：阿里巴巴已經遞交香港上市申請

2019-06-13 15:21

瑞銀：人民幣走勢不致失速 將回穩在6.7到6.8

2019-06-13 14:32

郭明錤：華為鴻蒙手機10月上市 低階市場為主

2019-06-13 14:32

銀保監會主席郭樹清警告 過度依賴房地產將付出代價

2019-06-13 12:05

中國汽車銷量減速 連11月下滑

2019-06-13 11:51

中國自建 「中華復興」號客滾船下水

2019-06-13 11:51

郭樹清：靠房地產理財的居民都會發現很不划算

2019-06-13 10:55

郭樹清：進一步擴大銀行、保險、證券、信託外資參與

2019-06-13 10:41

科創板開板 劉鶴：要避免對股市不必要的行政干預

2019-06-13 10:33

劉鶴主持下 大陸科創板13日上午開板

2019-06-13 10:24

陸版那斯達克 科創板今正式開板

2019-06-13 10:20

食品通關快驗 中俄蒙貿易大增

2019-06-13 05:20

南京推介會矽谷站 聚焦創新合作

2019-06-13 05:20

智博會8月26日重慶登場 聚焦大數據應用

2019-06-13 05:20

大陸新能源汽車 穩步增長

2019-06-13 05:20

水果那麼貴 嚇到李克強…陸CPI 創15個月新高

2019-06-13 00:52

陸車銷量拋錨 連11月下滑

2019-06-13 00:11

大陸汽車限購鬆綁 刺激需求

2019-06-13 00:11

中國東方教育上市首日 重挫

2019-06-13 00:10

華為新機 傳用自家晶片

2019-06-13 00:10

李克強：擴大通關便利化

2019-06-13 00:03

大陸CPI大增2.7% 15個月高點

2019-06-13 00:03

台商資金匯回 盼稅率彈性

2019-06-13 00:03

外資買陸債 規模創高

2019-06-13 00:03
看更多

熱門文章

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

2019-06-13 18:58

陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案

2019-06-13 18:43

港大校園瀰漫驚恐… 舍監證實兩學生被捕 否認警員到宿舍搜查

2019-06-14 08:42

秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍

2019-06-13 22:06

婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42

反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰

2019-06-13 18:44

瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

2019-06-14 10:04

香港50年不變？謝金河：香港股市正悄悄出現質變與量變

2019-06-14 12:56

【即時短評】定位為暴動 北京將堅持香港修例

2019-06-13 20:55

北京未指示港修例？ 陸不認帳…特首尷尬

2019-06-14 00:35

香港警民衝突 中共外交部：這是有組織的暴動

2019-06-13 18:56

美銀美林：中美協議不成開戰 明年底人民幣貶至7.77

2019-06-14 15:38

美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38

反送中化整為零 後天抗爭再起

2019-06-14 00:35

Google翻譯被修改？一度顯示高興（sad）香港成中國

2019-06-14 14:36

香港警務處：反送中示威為612暴動 拘捕10多人

2019-06-13 18:03

港珠澳大橋 旅客突破千萬人次

2019-06-14 04:37

嚇死！一度停止心跳 中彈司機：去了鬼門關又回來

2019-06-13 21:13

稀土出口下降是因中共控制？ 陸商務部回應了

2019-06-13 19:22

蔣月惠曾在港喊台獨嚇壞主辦方 因現場有這些人

2019-06-14 15:49

香港警民衝突共致81人受傷 警方發150枚催淚彈

2019-06-13 20:38

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11

影／中正大學生社團聲援香港抗爭 「我在中正撐香港」

2019-06-13 20:01

我在屏大撐香港！屏大學生齊唱「倔強」聲援香港反送中

2019-06-13 19:46

中共官媒聲討貿易戰投降派 是鬥爭或預防引猜疑

2019-06-13 18:33

反送中示威爆衝突 美議員提香港人權法

2019-06-14 03:40

反送中聲浪強 香港立法會14日不舉行會議

2019-06-13 20:55

蔡英文：逃犯條例侵犯我主權

2019-06-14 00:35

台灣萬人參加海峽論壇？ 陸委會：國台辦灌水吹噓

2019-06-13 18:43

南華早報：逃犯條例修訂可能延後 特首顧問建議再評估

2019-06-14 15:14

人民幣匯率破7？周小川：要防止貿易戰出現競爭性貶值

2019-06-14 10:34

全台大專院校生錄短片挺香港反送中 清大學生帶頭

2019-06-14 13:49

女大學生首次示威遇催淚彈 難忘為年輕傷者洗傷口

2019-06-13 18:13

北京台灣會館／金榜傳奇 清代台灣科舉進士

2019-06-14 04:56

江蘇女博士 自由潛水破世界紀錄

2019-06-14 16:27

「我在中山撐香港！」 中山大學學生會反一國兩制

2019-06-14 14:43

海峽論壇明登場 曾永權盼陸放寬農產品緊急採購等機制

2019-06-14 15:45

香港反送中 劉泰英：讓台灣更不相信一國兩制

2019-06-14 16:25

台商出奇招 一天就到貨

2019-06-14 03:41

海峽論壇明登場 北市府派副市長鄧家基出席

2019-06-14 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top