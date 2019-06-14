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收錄9.9億自然人 大陸成全球最大的徵信系統

2019-06-14 11:19聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸成為全球最大的徵信系統，中國人民銀行大陸央行）副行長朱鶴新，14日在國新辦吹風會上透露，目前大陸徵信系統累計收錄了9.9億自然人、2591萬戶企業和其他組織的有關資訊，個人和企業信用報告日均查詢量分別達550萬次和30萬次。

朱鶴新指出，大陸徵信系統已成為世界上收錄人數最多、數據規模最大、覆蓋範圍最廣的徵信系統。

中國人民銀行（大陸央行）副行長朱鶴新。國務院新聞辦公室
中國人民銀行（大陸央行）副行長朱鶴新。國務院新聞辦公室
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