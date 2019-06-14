人民幣匯率破7？周小川：要防止貿易戰出現競爭性貶值

2019-06-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中美貿易摩擦越談越不樂觀，人民幣匯率面臨破7壓力，中國人民銀行前行長周小川今日表示，競爭性貶值容易再度出現全球金融危機，應該努力防止因貿易摩擦出現競爭性貶值。

周小川在陸家嘴論壇的「全球經濟增長新視野下的中國金融開放」主題論壇上，與2018 年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學經濟學教授Paul ROMER共同對談。

針對美中貿易戰以來，人民幣匯率急貶，近期面臨破7壓力，周小川回應表示，貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家競爭性貶值。

如果要避免匯率貶值戦，減輕經濟衝擊，周小川指出，G20國家曾經在上海開會時各國財政部長和央行行長曾達成過共識，大家要共同努力防止出現競爭性貶值，我認為這是G20的工作機制中取得的一項很重要的成果。

周小川表示，G20大阪峰會馬上要召開，全球金融穩定理事會應該借這樣的場合，重點研究這個問題，對全球金融市場給予一定穩定的信號。

周小川還指出，貿易戰對於中國來講，對美國出口減少的部分要盡可能通過擴大銷售管道出口到其他國家。

他認為當前出口政策制定上要有一些鼓勵出口多元化發展的進程，用兩三年時間慢慢可以找到新的出口市場，建立起新的出口市場。