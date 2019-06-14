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陸賣地逾兆元 南京單周破百億

2019-06-14 04:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一掃年初的低迷態勢，4月以來，中國大陸多地土地市場交易持續活躍。南京、天津等二線城市上周土地供應放量。據諸葛找房數據研究中心統計，南京上周（6月3日至9日）土地出讓收入高達118億元（人民幣，下同），在中國大陸各地級城市中居於首位。鄭州、昆明、天津等城市單周土地出讓收入均超過30億元，排名居前。

中新社報導，中原地產研究中心統計數據顯示，今年以來，中國大陸50個主要城市合計「賣地」收入達1.67兆元，同比上漲13.2%。從漲幅來看，已從年初的同比下降，重回兩位數增長。

數據顯示，今年以來，土地出讓收入最高的為杭州市，交易金額達到1139億元，天津、武漢、蘇州、北京緊隨其後，「賣地」收入均超過700億元。上海、重慶、鄭州、溫州、福州今年以來土地出讓收入也超過500億元。

中原地產首席分析師張大偉指出，4月開始的多地土地升溫現象，持續到如今。從熱點城市土地成交情況看，今年以來，共有35宗住宅類土地單宗成交價格超過20億元，主要分布在華東區域，其中杭州市保持單宗土地成交最高價紀錄。

隨著土地市場復甦，底價拿地已經越來越難。據統計，有22宗地塊溢價率超過20%，占比高達63%，這在2019年也是首次出現。

中國指數研究院發布數據印證這一趨勢。該機構數據顯示，5月份中國大陸300個城市住宅類用地成交783宗，環比增加18%，同比增加20%；成交面積3815萬平方公尺，環比增加17%，同比增加18%。其中住宅類用地成交樓面均價為每平方公尺4966元，環比增加4%，同比增加30%。2019年1-5月，全大陸300城市土地出讓金總額同比增加約11%。

部分城市土地市場升溫引發調控收緊。近期，蘇州、合肥、東莞等城市升級土地調控政策，如蘇州降低掛牌土地最高限價，合肥規定關聯公司不得競買同一宗地塊，東莞則打破土拍中「價高者得」的傳統。除地方外，中國銀保監會也在上月發文整治銀行機構亂象，其中規定，表內外資金直接或變相用於土地出讓金融資為整治要點。

北京

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