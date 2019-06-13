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京東購物節今年台灣增長6倍 新北最會買

2019-06-13 17:32聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸電商「京東618年中購物節」在6月1日至12日期間，台灣地區成交額同比增長約6倍、訂單同比增長約3.5倍，增長超乎預期，台灣民眾透過手機和平板等行動裝置購物的比例達91%。透過京東大數據分析，台灣民眾最愛買的是手機，新北、台北、桃園是前三名。

今年京東618四大主會場向海外消費者，台灣、港澳、澳洲、全球主會場四個會場同步進行，其中台灣是第一大會場，是今年京東購物節最重要的市場。

京東全球售業務部門總監王珍表示，6月1日至12日，成交額同比增長約6倍，訂單量同比增長約3.5倍。行動裝置占了91%，PC則只有9%。她表示，台灣民眾購買商品的前五大類，分別是手機通訊、電腦及辦公、數碼（民用卡拉OK，家用音響、劇院用品）、家用電器、家裝建材。尤其是單價人民幣6000元以上的音響產品增長特別明顯，這顯示台灣民眾重視生活品質。另外，運動戶外類產品的增長也非常驚人。

京東今年對台灣會場實施，人民幣199元以上，京東自營商品和第三方商品，共計4000萬種，商品數量同比增長逾40倍，台灣消費者購買商品總重10公斤內免運費。包括家用電器、手機、數位、家居等商品。

王珍表示，京東對假貨零容忍，用大六大舉措保障客戶權益，例如確保七天內退換貨，嚴審進貨渠道，嚴審商家資質，自主質控系統，嚴厲處罰機制和自主質控系統。

為感謝台灣民眾支持，京東在原有台灣專屬優惠外，在6月16日至18日再追加超值優惠，包括消費滿人民幣1000元返1000元優惠券，為台灣民眾帶來更舒適的網購經驗。

王珍說，京東今年全力主打電商「拼購」，在5月24日當天設為「全民拼購日」，首15分鐘，下單量突破100萬張。當天下單量同比增長45倍，賣出2620萬件商品。她表示，「拼購」成為泛九0後年輕人群為主要年齡層，女性用戶佔多數，渠道下沈佔比高。拼購具有娛樂性、單價低、高頻買、追求高性價比等特性，也是社交的新方式。

針對最大的海外市場台灣，王珍表示，下半年希望能加強台灣便利店的店電覆蓋率，加大退換貨的服物能力，和本土支付方式的合作如台灣的信用卡和銀行；長期來看，京東想在台灣發展長久的進出口貿易，引進台灣品進入大陸，同時也讓大陸優質商品進入台灣，並和台灣合作夥伴形成共贏。

京東618年中購物節大數據分析，新北、台北、桃園民眾最會買，最喜歡買的商品是手機...
京東618年中購物節大數據分析，新北、台北、桃園民眾最會買，最喜歡買的商品是手機。記者賴錦宏／攝影
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大陸電商京東「京東618年中購物節」在6月1日至12日期間，台灣地區成交額同比增...
大陸電商京東「京東618年中購物節」在6月1日至12日期間，台灣地區成交額同比增長約6倍、訂單同比增長約3.5倍，增長超乎預期。記者賴錦宏／攝影
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