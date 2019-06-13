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安卓之後…Google部分硬體生產線移出中國

2019-06-13 18:17世界日報 編譯易起宇黃淑玲／綜合報導

Google（谷歌）繼中止與華為的軟硬體和科技服務合作，致中國以外地區使用華為手機將無法更新安卓（Android）作業系統之後，Google部分生產線也要移出中國 。消息人士表示，Google正將旗下智慧家庭Google Nest的恆溫器和伺服器硬體生產線移出中國，避開美國的懲罰性關稅，以及敵意漸增的中國政府。

彭博引述知情人士報導，Google已將大部分售往美國的主機板生產轉移到台灣，以避免25%的關稅。輸往美國的Nest裝置也因關稅將產線轉移到台灣和馬來西亞

美國總統川普試圖以關稅界定全球貿易和製造的邊界，將中國隔離在外，不分海內外的企業都正在將生產移出中國；而北京當局也不斷釋出中國這塊全球最大消費市場和生產基地打壓美國企業的訊號。例如福特汽車被認定實施縱向壟斷協議而被處以鉅額罰款，聯邦快遞（FedEx）因「未按名址投遞快件」受到調查。

美國企業長年習慣利用中國做為世界加工廠，現在找替代國家。雖然Google在中國的硬體產量比不上蘋果，但將生產線移出的這項動作，在美中緊張升溫之際可能帶起更大一波趨勢。

華爾街日報引述供應鏈消息人士報導，日本遊戲大廠任天堂也正在將遊戲機Switch的生產線移出中國，以因應美國對中國輸美電子產品關稅的可能衝擊。

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