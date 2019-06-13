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京東冷鏈聯手蒙牛 打造冰淇淋產業全鏈路服務

2019-06-13 15:03聯合報 記者林宸誼╱即時報導

正值京東618全球年中購物節，京東冷鏈13日宣布與蒙牛乳業達成合作意向，為蒙牛冰品開放覆蓋全大陸的冷鏈倉網布局，與冷鏈B2B核心骨幹網，從冷鏈倉儲管理、幹線運輸、品質保障等，打造冰淇淋產業一體化解決方案，助力蒙牛冰品服務品質再升級。

新華社報導，京東冷鏈規畫部負責人李秀強表示，針對冰淇淋這類商品，京東冷鏈一方面嚴把「溫控關」，根據冰淇淋的含奶量不同，分別儲存在-18℃和-35℃兩個溫層，依託智慧溫度監控平台，確保全程溫度可視、品質可控。

另一方面，透過全大陸首個冷倉「貨到人」揀選系統、冷鏈自動化分揀中心的投用，大大提高冷庫自動化程度，加速訂單流轉。

李秀強指出，京東冷鏈一直在致力於打造F2B2C（應用於農業的商對客電商模式）一站式冷鏈服務平台，此次與蒙牛的合作，正是京東冷鏈工業解決方案的一次重要落地。

蒙牛乳業成立20年來，已經成為全球乳業十強企業，旗下形成了包括液態奶、冰淇淋、奶粉、乳酪等多品類的產品，蒂蘭聖雪、隨變、冰+、優牧之選更是蒙牛冰淇淋的明星產品。

但冷鏈物流一直是掣肘冰淇淋生產企業發展的難題之一，從冰品角度來看，高檔冰淇淋由於奶含量極高、遇熱即化，對冷鏈倉儲管理的科技化水準、運輸過程中的在途溫度以及供應鏈條的一體化程度均有著極高要求。

從冷鏈物流行業角度來看，供需匹配效率持續低下、資源利用效率低、行業延伸服務缺失等因素，導致行業及行業資源高速增長但是供需雙方矛盾加劇。

此次雙方攜手，京東冷鏈為蒙牛提供倉配一體的全供應鏈服務，並對在京東及垂直電商等線上各管道的庫存進行統一管理，減少搬運次數，最大程度降低冰淇淋「脫冷」風險，同時對冰淇淋的轉運流轉嚴格操作規範。

此外，依託冷鏈卡班、冷鏈整車等標準化冷鏈B2B產品矩陣，京東冷鏈還將為蒙牛全大陸13個工廠的冰淇淋與冰淇淋月餅，提供從工廠端到經銷商端的幹線運輸服務，滿足靈活貨量下的全大陸運輸需求。

在618大促期間，京東冷鏈還將透過一站式送貨入倉的增值服務，為蒙牛提供綠色通道。

位於北京的京東冷鏈自動化分揀中心，是為整個華北地區肉類、冰品、速凍食品等提供冷鏈配送，該分揀中心實現不同細分滑道的自動化分揀，不僅使冷鏈分揀效率提高3倍以上，還將原來需要從分揀中心——區域分揀——配送網站的流程簡化成分揀中心直傳配送網站，減少中間環節，提升整個霜淇淋訂單流轉效率。

此外，京東冷鏈還為冰淇淋定制專用包裝箱以及乾冰、冰盒等專業冷媒，實現從打包、分揀、配送，一直到消費者手中每一個環節的全程冷鏈。

截至目前，京東冷鏈已經發布包括冷鏈倉儲、冷鏈卡班（台灣指卡車轉運）、冷鏈整車、冷鏈城配在內的四大標準B2B產品，完整貫穿冷鏈倉儲、幹線運輸、城市配送各個環節，京東冷鏈網路覆蓋城市已達300個，冷鏈倉日均訂單處理能力超過100萬單，實現全大陸11個省互發的1000多條「零擔班車」（台灣指散櫃整併），預計未來會擴展到46個城市。

京東冷鏈為蒙牛冰品開放覆蓋全大陸的冷鏈倉網布局，與冷鏈B2B核心骨幹網。新華社
京東冷鏈為蒙牛冰品開放覆蓋全大陸的冷鏈倉網布局，與冷鏈B2B核心骨幹網。新華社
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