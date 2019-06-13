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瑞銀：人民幣走勢不致失速 將回穩在6.7到6.8

2019-06-13 14:32聯合報 記者林宸誼╱即時報導

瑞銀財富管理亞太區外匯及經濟主管Dominic Schnider和瑞銀財富管理亞太區外匯分析師陳得能13日預期，美元兌人民幣走勢不至於失速，未來6至12個月預估將回穩在6.7到6.8。

瑞銀財富管理發布最新評論指出，美元兌人民幣匯率近年來第三次升向7.0關卡，但不會持續位於7.0以上；先前曾分別於2016年底和2018年底兩度逼近7.0，由於美元兌人民幣匯率受到管理，7.0被視為具有指標性意義的重要心理關卡，人民幣「破7」很可能會拖累市場情緒，但7.0未必是最後防線。

路透報導，瑞銀認為美元兌人民幣在未來6至12個月將回穩於6.7到6.8區間，原因有三；首先，中美貿易協議將給美元兌人民幣匯率帶來下跌壓力；其次，大陸的國際收支平衡改善有助於支持人民幣；最後，瑞銀預估美元在2019年下半年將全面走軟。

瑞銀認為，如果美國聯準會降息以應對增長憂慮，美元全面走軟將為中國人民銀行大陸央行）提供更多管理匯率的空間。人民幣很可能會從近期的疲態中回暖，因此預估美元兌人民幣在未來6至12個月內，將徘徊於6.7到6.8附近，為管理短期匯率風險，重申在未來三個月內避險對沖人民幣多頭頭寸。

瑞銀表示，儘管人民幣走勢，主要取決於中美貿易緊張局勢和大陸經濟增長放緩，但中國人民銀行（大陸央行）應該不會對7.0另眼相待。否則，央行貨幣政策的靈活性會嚴重受限，效果也將適得其反，所以推估政策制定者不會死守這一心理關卡。

人民幣和美元紙幣。路透
人民幣和美元紙幣。路透
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