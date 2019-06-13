618大促善用保稅倉 糖村1天內送到大陸消費者手裡

2019-06-13 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



因趙又廷、高圓圓大婚指定的婚禮伴手禮，而在大陸走紅的牛軋糖品牌「糖村」，在今年淘寶天貓618年中慶，採預先進駐大陸保稅倉的方式，讓運輸時間從14天縮短到1天，送到大陸消費者手中。

糖村行銷企劃部經理許凱莉表示，以近一個月數據來看，透過保稅倉發貨，物流時效提升了约30%，讓大陸的消費者購物體驗更好，更願意選擇透過糖村海外旗鑑店購買。

糖村此次主推「法式牛軋糖經典包」、保存期限只有25天的「典藏原味太陽餅」外，更結合淘寶天貓所提供技術性全球趨勢分析以健康與新養身潮流，並有高顏值的美味商品重塑零食新概念，推出獨家新品「甜芯紅仁牛軋糖」。

阿里巴巴旗下菜鳥網絡，和糖村的前置作業花了6個月溝通，安排各項安排細節，最後在淘寶天貓618年中慶前夕宣布，提供全球短效期商品到保稅倉發貨的全鏈路服務。

菜鳥全球供應鏈負責人孫蓓蓓表示，這開創了保存期限短的商品進入保稅倉的先河，代表全球商家可以將更多好貨賣往大陸，而大陸的消費者也能夠足不出戶享受更多新鮮的全球美食。

一般出口貿易需經過重重關卡連繫不同的廠商和對象，對此菜鳥提出完整解決方案，從提貨到船運並做到了清關專項保障，讓短效期商品可快速送達消費者手中，從14天的等待期縮短到最快1天，大幅提高了運送的時效和穩定性。

去年淘寶天貓雙11全球狂歡節時，菜鳥與糖村先嘗試預售模式，消費者所預購商品數加上糖村預估銷售數後將商品送到保稅倉，當消費者完成下單後即可直接發貨，以高時效、無消費者投訴與糾紛的情況下順利完成超過2萬盒的預售成交，約3個20呎貨櫃 ，更增加了雙方的信心。

糖村是菜鳥實現的第一個短效期商品入保稅倉的品牌，牛軋糖、太陽餅和鳳梨酥在內的大量全球美食，都已透過菜鳥所打造的大陸最大的保稅倉網路集結，並在大陸售賣。