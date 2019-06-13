銀保監會主席郭樹清警告 過度依賴房地產將付出代價

2019-06-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會）主席郭樹清13日在「第11屆陸家嘴論壇（2019）」開幕致詞時，對大陸經濟過度倚賴房地產業提出警告。郭樹清稱，歷史證明，過度依賴房地產終將付出代價。「如果你買了一套房子，只用於投資或者投機，那就是水泥和磚頭。要防止房地產的投資行為。」

「第11屆陸家嘴論壇（2019）」13日上午在上海開幕，擔任論壇共同主席的郭樹清在開幕致詞時強調，要「堅決防止結構複雜產品的死灰復燃，提高資金使用效率，要解決好脫實向虛問題，要下大力氣清理金融體系內部的空轉資金。」

郭樹清說，「兩年多我們持續整治市場亂象，壓降（人民幣）13.74萬億元的高風險資產，由此縮短了融資鏈條，降低了融資成本。目前國際上正在出現放鬆監管使影子銀行回潮的趨勢，需要引起我們的高度警惕。」

他並指出，近年來，中國一些城市住戶部門槓桿率急速攀升，相當大比例居民家庭負債率達到難以持續的水準，更嚴重的是全社會的新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域，一些房地產企業融資過度擠佔了信貸資源，導致資金使用效率進一步降低，助長了房地產投資投機行為。

郭樹清再次強調，「房子是用來住，不是用來炒的」。他說，「凡是靠投機房地產來理財的居民、企業，最終都會發現，其實都很不划算。」

此外，郭樹清也表示，當前中國應當著力發展更多專業化和個性化的金融機構。郭樹清說，中國銀行滲透率、保險深度密度和資本市場影響力仍然處於很低水準，金融機構種類不豐富，佈局不合理，特色不鮮明，過度競爭與服務空白同時存在。

他指出，在新的金融科技形勢下，行業形態、盈利模式和企業機構都不可能簡單重複其他國家的發展路徑，需要同時在數量和質量上提高金融機構的水準。

他提出，要扶持服務社區、服務小微企業的中小型機構，要扶持能夠把線下業務與線上業務緊密結合起來，更好利用數字時代有利條件，創造出傳統與現代融合的獨具特色的各類金融機構。

郭樹清並說，「在此過程中，我們熱烈歡迎境外金融機構參與進來，我們將進一步擴大銀行、保險、證券、信託的開放，尤其歡迎有經驗的資產管理機構，與中國同行一道籌集人民幣資金，投入到人民幣證券市場。」