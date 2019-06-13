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中國汽車銷量減速 連11月下滑

2019-06-13 11:51世界日報 綜合報導

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中國汽車工業協會12日發布的數據顯示，5月中國汽車銷量191.3萬輛，年減16.4%，是連續第11個月下滑，其中乘用車銷量156.1萬輛，年減17.4%。

值得注意的是，向來大幅成長的新能源車，5月銷量10.44萬輛，年增僅1.8%，相較於4月的年增18.1%，5月新能源車成長幅度大幅縮水，業內人士分析，在補貼減少及比較基期偏高的情況下，新能源車將難以維持高速成長。

中國汽車業進入非常時刻，各大車商降價和裁員並行，官方近期已推出多項新政欲挽救汽車行業頹勢，希望打破車市當前蕭條的局面。

數據顯示，5月中國汽車產、銷分別為184.8萬輛和191.3萬輛，比去年同期的降幅分別為21.2%和16.4%，下降幅度較4月有所擴大。

今年前五個月，汽車產銷分別為1023.7萬輛和1026.6萬輛，較去年同期均下滑13%。

在乘用車方面，5月銷量為156.1萬輛，年減17.4%，前五個月累計銷量為839.9萬輛，年減15.2%。其中，國產品牌乘用車銷量下滑更為明顯，市占率進一步失守。

數據顯示，5月國產品牌汽車銷量僅有56.5萬輛，年減28.1%，市占率僅為36.2%，較去年同期下降5.4個百分點，這是國產自主品牌近三年來市占率最低的一個月。

值得注意的是，5月中國品牌的SUV市占率僅為49%，這是中國品牌SUV市占率近年來首次跌破50%。

今年前五個月，中國品牌汽車累計銷量為333.5萬輛，年減23.4%，市占率為39.7%，較去年同期下降4.2個百分點。

此外，受到補貼縮水的影響，新能源汽車的增長速度大幅放緩，未能延續年初月銷量接近翻倍的單月市場表現。

中汽協行業資訊部主任助理李虹表示，下半年隨著符合國六標準的車型不斷增加，以及減稅降費等一系列政策措施效果的持續顯現，特別是6月初三部門推出的新政，將為乘用車市場帶來相對積極的作用，新能源汽車產銷有望繼續保持較快增長。

21世紀經濟報導指出，中國車市已經到了風雨飄搖的階段。今年以來，中國汽車產銷量延續2018年以來的負增長，且下滑走勢有增無減，年減率達到兩位數，許多車商出現銷量和利潤雙降。

報導引述一家合資車企的銷售部門負責人表示，今年的形勢，可能是他從業十幾年來最不確定的一次。

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