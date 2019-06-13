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科創板開板 劉鶴：要避免對股市不必要的行政干預

2019-06-13 10:33聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

第十一屆陸家嘴論壇（2019）今日開幕，正式啟動科創板開板，大陸國務院副總理劉鶴進一步表示，有關部門還將宣佈一系列金融改革開放的舉措。

科創板開板，劉鶴表示，科創板建設重中之重的是要著力做好兩項工作。1、落實好以資訊披露為核心的註冊制改革，註冊制實質含義是，把選擇權交給市場。2、完善法治，提高違法成本，加大監管執法力度。要有透明嚴格可預期的法律和制度條件，要全面提高違法成本。

他表示，科創板要避免對股市不必要的行政干預。

對於當前中國經濟局勢，劉鶴表示，不管暫時出現什麼情況，長期向好的態勢是不會改變的。他說，國際金融危機發生以後，中國金融體系是正常的。宏觀槓桿率的高速增長勢頭已被初步遏制，大力促進資本市場健康發展。

劉鶴強調，當前經濟工作要強化金融基礎設施建設，統籌規劃，加強資訊共用；進一步加快改革開放，加快推進市場准入、平等競爭、保護產權和智慧財產權等。

下一階段金融工作主要聚焦幾個方面：第一， 回歸本源，堅定服務實體經濟，提高金融供給適應性。第二， 打好防範化解金融風險攻堅戰，注意把握好處置風險的力度和節奏。第三， 實施好金融調控，加強貨幣政策、宏觀審慎政策、微觀審慎監管的協調配合。第四， 強化金融基礎設施建設。第五，進一步加快改革開放。

今日開幕的’第十一屆陸家嘴論壇上，舉行了科創板開板儀式，國務院副總理劉鶴、上海市...
今日開幕的’第十一屆陸家嘴論壇上，舉行了科創板開板儀式，國務院副總理劉鶴、上海市委書記李強、上海市市長應勇、中國證監會主席易會滿共同為科創板開板。取自上海觀察
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