科創板開板 劉鶴：要避免對股市不必要的行政干預

2019-06-13 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



第十一屆陸家嘴論壇（2019）今日開幕，正式啟動科創板開板，大陸國務院副總理劉鶴進一步表示，有關部門還將宣佈一系列金融改革開放的舉措。

科創板開板，劉鶴表示，科創板建設重中之重的是要著力做好兩項工作。1、落實好以資訊披露為核心的註冊制改革，註冊制實質含義是，把選擇權交給市場。2、完善法治，提高違法成本，加大監管執法力度。要有透明嚴格可預期的法律和制度條件，要全面提高違法成本。

他表示，科創板要避免對股市不必要的行政干預。

對於當前中國經濟局勢，劉鶴表示，不管暫時出現什麼情況，長期向好的態勢是不會改變的。他說，國際金融危機發生以後，中國金融體系是正常的。宏觀槓桿率的高速增長勢頭已被初步遏制，大力促進資本市場健康發展。

劉鶴強調，當前經濟工作要強化金融基礎設施建設，統籌規劃，加強資訊共用；進一步加快改革開放，加快推進市場准入、平等競爭、保護產權和智慧財產權等。