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智博會8月26日重慶登場 聚焦大數據應用

2019-06-13 05:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市人民政府新聞辦公室11日發布，由重慶市人民政府、中國科學技術部、中國工業和信息化部、中國科學院、中國工程院、中國科協共同主辦的2019中國國際智能產業博覽會（簡稱智博會），將於8月26至29日在重慶舉行。

中新社報導，2018年重慶舉辦了首屆智博會。2019智博會組委會相關負責人介紹，今年的智博會將繼續以「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」為主題，主要開展會、展、賽、論四大板塊活動。期間，將集中展示全球大數據智能產業的新產品、新技術、新業態和新模式，邀請大數據智能化領域頂尖企業和學界領軍人物，圍繞5G、「智能+」、「一帶一路」建設智能化發展深度探討大數據智能化應用技術難點、需求痛點及解決方案。

本屆智博會將更加突出國際化，推進數字經濟國際合作，邀請新加坡、英國、意大利作為主賓國，設置主題展區，並開展系列特色活動。主賓國政要還將圍繞智慧政務、智慧城市、智慧生活等主題展開對話和討論。

此外，智博會將邀請一帶一路沿線國家參會參展，推動產業對接與項目合作，實現互利互惠與成果共享。當前，以5G、雲計算、人工智能為代表的新興技術廣泛應用到生活中，帶動了以智能綠色為特色的技術突破和產業創新。

中國工業和信息化部科技司副司長朱秀梅說，舉辦智博會就是希望匯聚各方智慧和力量，集中展示全球智能產業的新技術、新產品、新業態和新模式，搭建合作交流平台，促成一批智能化項目，攜手打造智能時代的美好生活。

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