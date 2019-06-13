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南京推介會矽谷站 聚焦創新合作

2019-06-13 05:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

南京城市推介會暨2019中國南京創新周矽谷站啟動儀式11日在美國史丹佛大學開幕。今年中國南京創新周旨在加強中美合作，同時加速國際創新資源向南京集聚，進一步提升南京「創新名城、美麗古都」的國際影響力。作為本次創新周先導活動，南京城市推介會完成了對南京的重點推介。

中新社報導，推介會以「探索未來地區與全球在創新方面的無限可能」為主題，聚焦集成電路芯片、軟件信息領域，突出南京經驗。

南京市對外文化交流協會副會長鮑雲海開場致辭表示，南京與矽谷，有著創新的共同追求和合作共贏的廣闊前景。南京市浦口區政府副巡視員馬倫國指出，浦口區在吸引國際創新人才、創新資源等方面做出了巨大努力。馬倫國對現場所有企業家代表發出誠摯邀請。 在圓桌討論環節，中美嘉賓就中美創業異同點、科技創新對矽谷和南京未來的影響等話題展開深度討論。在接下來的一周內，2019中國南京創新周將聚焦矽谷，面向舊金山灣區開展系列活動。

創新周活動分為推介會與論壇、展覽展示、人才培養交流三個板塊。 南京城市推介會由南京市人民政府和浦口區人民政府聯合主辦，由CNBC財經頻道、南京市文化投資控股集團和南京創新名城推廣中心承辦。

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