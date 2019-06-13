食品通關快驗 中俄蒙貿易大增

2019-06-13 05:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



內蒙古自治區二連浩特市口岸貿易最近一片繁忙。二連浩特口岸是中蒙最大的陸路口岸，呼和浩特海關下轄的二連浩特海關在農副產品進出口監管環節實施優先查驗、放行的同時，還為進出口肉類的經營和代理企業講解有關政策。

新華社報導，呼和浩特海關進出口食品安全處處長李恆亮說，海關以優化口岸營商環境和改革進出口食品檢驗監管機制為突破口，在豐富口岸進出口食品品種的同時，嚴把食品安全關，促進了貿易量增長。

今年前4個月，呼和浩特海關關區（下轄10個開展業務的口岸）對俄蒙進出口食品3461批次，同比增31.9%，貨值達7652.9萬美元，同比增7%。

蒙古國、俄羅斯一些地區適宜開展綠色種植，內蒙古部分農牧業和外貿企業看到商機，與俄蒙有關企業積極開展種植及貿易合作。目前，內蒙古已有備案農業對外合作企業25家、合作項目105個、境外種植面積143.61萬公頃，實現了俄羅斯油菜籽、亞麻籽、葵花籽等及蒙古國油菜籽、小麥、大麥等多種糧食的進口。

今年一季度，呼和浩特海關關區進口糧食2060批次、11.5萬噸、貨值達3972萬美元，同比分別增加61.7%、45.6%、33.7%。

內蒙古是中國重要的綠色農畜產品生產加工輸出基地。在保障蒙古國、俄羅斯肉類和糧食進口的同時，內蒙古還支持本地企業讓特色優勢農產品走出去。

去年9月，中蒙二連浩特---扎門烏德公路口岸農產品快速通關「綠色通道」開通。呼和浩特海關設立專人專崗專窗，優先辦理農產品查驗和放行手續。據統計，每票農產品放行業務辦理時間僅需30秒左右。

呼和浩特海關還積極協調與二連浩特相對的蒙古國扎門烏德海關，對「綠色通道」專用標識的農產品運輸車輛，給予快速通關待遇，並通過互認載貨清單數據，實現信息共享和聯合監管。

據呼和浩特海關統計，今年前4個月，內蒙古出口農產品貨值達24.7億元人民幣，增長13.1%。