蘋果手機賣不好？大陸蘋果手機再下殺3,600元

2019-06-12 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電商年終慶「618」優惠促銷，其中蘋果iPhone最高調降人民幣800元（約新台幣3,676元），產品包含iPhone XS、XR、Max、iPad mini、iPad Air、iPad Pro、Mac、Apple Watch等蘋果熱門產品。

需要注意的是，上述蘋果優惠活動蘋果官網、Apple Retail Store門店均不參與。新浪財經報導，內部人士透露稱，本次電商的優惠活動上蘋果大手筆投入，每次追加券的規模在千萬元級別。對於蘋果來說，之前靠著iPhone XR在大陸市場的頻頻降價，大幅增加銷量。

產業鏈人士表示，iPhone XR之前降價的效應已經過去，想要買的人都已經出手，如果蘋果不繼續降價，後期這款機型在銷量上不會有更大的突破，那麼它就不能在銷量上帶動其他型號的iPhone，目前整個蘋果手機在大陸的現狀就是銷售乏力，出貨量持續下滑。

從全球智慧手機市場發展格局來看，iPhone市占率逐漸下滑，而產業鏈指出，今年蘋果iPhone的出貨量大概率會低於2億台，可能最終在1.8億台左右，這是近五年來最差的成績。下滑的主要原因，大陸市場銷售疲弱很重要的一個因素。分析指出，預計iPhone今年大陸市場的出貨量為2,780萬台，遠遠低於2018年的3,630萬台，只有2015年5,840萬台的一半。