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專家：大陸定向降準仍有空間 不排除降息

2019-06-12 10:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對大陸市場資金流動性，專家認為，大陸貨幣政策將更加注重靈活性、前瞻性，降準有空間，但會根據經濟內外部環境變化適時而動。大陸央行將更多從公開市場操作方面維持流動性合理充裕，引導資金面平穩跨季，穩定市場預期。年中流動性料無憂。

中國證券報報導，多位專家表示，年中流動性總體仍將保持平穩。中信證券研究部固定收益首席分析師明明認為，年中流動性主要受三方面影響：一是季節性因素；二是到期因素，6月MLF到期量較大；三是外匯流動情況，需進一步觀察。

「通過『穩流動性』進而『穩預期』成為央行階段性目標。」光大證券銀行業首席分析師王一峰表示，大陸央行通過滴灌呵護市場的意圖較為明確，二季度流動性並無大礙。

新時代證券首席經濟學家潘向東表示，雖然流動性有缺口，但大陸央行的貨幣政策工具較為豐富。從目前央行的定向降準以及二季度TMLF（定向中期借貸便利）操作可以看出，未來大陸央行公開市場操作主要依靠「TMLF+OMO（公開市場操作)+定向降準」的方式來緩解流動性壓力。

潘向東介紹，隨著澳洲央行三年來首次降息，美債收益率倒掛，美國聯準會主席「鴿派」發聲意味著未來美元有降息的可能性，全球流動性轉向邊際寬鬆，海外市場對貨幣政策約束進一步放鬆，為大陸央行降息降準打開空間。

明明認為，隨著經濟放緩和全球貨幣政策轉鬆，適當下調政策利率，配合穩槓桿政策可以更好地穩定經濟和提高經濟質量。考慮到供給側結構性改革，也可以進一步下調TMLF利率實現降低小微企業信貸綜合融資成本的目標。

專家認為，大陸貨幣政策將更加注重靈活性、前瞻性，降準有空間，但會根據經濟內外部環...
專家認為，大陸貨幣政策將更加注重靈活性、前瞻性，降準有空間，但會根據經濟內外部環境變化適時而動。。照片／新華網
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