德陽東電研製 發電機穿轉子成功

2019-06-12 00:41 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



近日，大陸自主三代核電「華龍一號」示範工程全球首堆－中核集團福清核電5號機組發電機穿轉子圓滿完成，為後續汽輪發電機組盤車節點的實現，打下了堅實基礎。 「華龍一號」示範工程，發電機穿轉子一次成功。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

據悉，福清核電5號機組採用了總部位於四川德陽的東方電氣自主研製的核能汽輪發電機組，具有完全自主智慧財產權。

福清核電5號機組發電機轉子總長17米，重約240噸，最大直徑超過2米；將如此體量的轉子穿裝到定子鐵芯膛內過程中，最小穿裝間隙僅為58毫米，操作要求高，持續時間長，安裝難度大。為保障現場發電機穿轉子工作順利完成，東方電氣周密策畫，為穿轉子工作設計了專用方案，配備了大量專用工裝。東方電氣現場服務團隊根據工地現場實際情況，及時排除各項安裝風險，與中核工程公司和安裝單位緊密配合，攻堅克難，最終順利實現了發電機穿轉子一次成功。

「華龍一號」是大陸具有自主智慧財產權的三代核電技術，不僅是大陸核電集成創新的集大成者，也是國際上最有影響力的三代技術之一，是大陸核電「走出去」的名片。隨著在福建福清核電5、6號機組蒸汽發生器、汽輪發電機組，防城港核電3、4號機組蒸發器、主泵、安注箱，寧德核電5、6號機組汽輪發電機組設計、製造等一個個關鍵技術的突破、一個個關鍵節點的完成，「華龍一號」在東方電氣的精雕細琢中愈發成熟。