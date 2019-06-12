僑社論壇昆明登場 逾600華商 共議一帶一路建設

2019-06-12 00:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第17屆東盟華商會暨第1屆「一帶一路」僑社論壇11日在昆明開幕，來自53個國家和地區的600餘名僑領和華商代表匯聚於此，發揮僑界優勢，共商一帶一路建設，共謀開放發展。

中新社報導，本次活動由中國僑聯、國家開發銀行、雲南省政府聯合主辦，以華僑華人與一帶一路為主題。將舉辦一帶一路僑社論壇、金融支持一帶一路論壇、和諧僑社論壇、僑青圓桌和招商推介會等活動。

中共雲南省委副書記王予波在致辭中說，雲南是中國五大僑鄉之一，有250多萬名僑胞分布在世界70多個國家和地區，由於特殊的區位，雲南與海外僑胞聯繫密切。他說，隨著一帶一路建設、孟中印緬經濟走廊建設等在雲南叠加交匯，賦予雲南連接中外、溝通世界的新使命，雲南是中國西南開放的前沿和窗口，正展現廣闊發展空間和強大的發展勢頭。

他希望海外華商抓住雲南發展的戰略機遇，把國際一流的技術、雄厚的資金實力、豐富的智力資源與雲南的區位優勢、資源優勢、開放優勢、生態優勢結合起來，實現雲南經濟社會發展與華商事業發展的互利雙贏。

東盟華商會已走過17載。今年中國僑聯將新創品牌「僑連五洲」首場活動放在雲南，將活動內容從招商引資擴大為聯誼、經貿、文化、青年、僑社等更多領域。開幕式結束後，舉行華商簽約儀式，共簽訂60億元項目合作協議。