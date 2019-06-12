新疆口岸 首進口歐洲冷凍牛肉

2019-06-12 00:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一批來自歐洲的冷凍牛肉最近在新疆阿拉山口口岸完成全部通關手續，這是新疆口岸首次進口歐洲冷凍牛肉產品。

中新社報導，這批冷凍牛肉進口自白俄羅斯，重量8.545噸，價值約24.6萬元人民幣。該批冷凍牛肉利用內置式冷凍集裝箱，搭乘「蓉（成都）新（新疆）歐（歐洲）」返程班列，到達阿拉山口口岸，再由汽車轉運至口岸指定監管場地冷藏存儲，後將銷往中國市場。

進口肉類屬於特種商品，需進行嚴格檢驗檢疫後才能進入中國市場。因此，進口肉類不僅要在國家批准的指定口岸進口，還要求當地具備進口肉類查驗、存儲及檢測一體化查驗設施。

目前，阿拉山口口岸可檢測肉類項目增加至38項，口岸實驗室具備了肉類進口所有檢測項目的條件，檢測時間更短，通關效率更高。

阿拉山口鴻安國際貨運代理有限公司經理李星瑜說，設在綜保區的進口肉類指定監管場地，實現了本地進口、本地查驗、本地檢測，大幅節約了通關時間和運輸成本。鐵路運輸比傳統海運可節省一個月的時間，隨著「一帶一路」倡議的推進，越來越多的貨主認可並選擇利用返程中歐班列進口肉類產品。

此舉既能彌補中國肉類消費缺口，也對中歐班列提高載貨率，保持常態化運營具有重要意義。

截至目前，新疆已有7個進境肉類指定口岸，分別為老爺廟、塔克什肯、烏魯木齊西站、阿拉山口、巴克圖、霍爾果斯、吉木乃口岸。

新疆阿拉山口口岸已取得進口肉類、糧食、植物種苗、進口汽車等指定口岸資質。

目前，正籌備進境水果指定監管場地驗收工作，場地驗收通過後，口岸功能將得到進一步拓展。