天津「夜經濟」 各區打造示範街區

2019-06-12 00:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



端午小長假期間，在天津城市副中心—天津西站地區的紅橋區運河新天地夜市，燈火絢麗，遊人如織。而一個月前，這裡還只有15幢蕭條的獨棟建築。 天津打造「夜經濟」，在繼紅橋區運河新天地、和平區五大道夜市後，河西區中冶和悅匯夜市也在6月閃亮登場。圖為享受美食的遊客。 北方網 分享 facebook

新華社報導，「730餘米的運河沿岸設置了8個12米高的熱氣球區塊，每個熱氣球基座是四個可開合的售賣亭。」天津市紅橋區商務局副局長王健說，運河新天地夜市是以運河文化為主題，突出特色餐飲業態的精品美食街區。同時，還設有時尚商品、兒童遊樂、極限運動、音樂噴泉、運河文化廣場等服務業態和觀光景點。

天津市相關負責人表示，天津出台了「關於加快推進夜間經濟發展的實施意見」，把發展夜間經濟作為展現天津城市丰采、激發城市活力、推進消費升級、促進經濟繁榮的重要抓手。

「紅橋區的運河新天地夜市一經推出便受到群眾歡迎。」紅橋區副區長徐衛京介紹，夜市自5月18日開街以來，平均每日客流超2萬人次，32個小吃商戶日均營業額超過20萬元。夜市消費對經濟增長的拉動作用逐步顯現，也對周邊區域產生良好的輻射帶動作用，以夜市為核心的「夜經濟」商圈初步形成。

數據顯示，隨著夜市吸引來巨大的客流量，經營餐飲關聯業態的商戶營業額環比增長5倍以上，周邊關聯業態商戶的營業額環比增長20%以上，毗鄰的商業綜合體營業額環比增長15%以上。良好的市場情況為盤活這些原本沉寂的建築帶來機遇，目前其中已有13個盤活，部分實現開業。

徐衛京說，紅橋區還將於近期在夜市新增30輛花車，經營範圍涵蓋特色小吃、文創產品、時尚休閒等，豐富夜市業態。

此外，夜市良好的經營狀況也給商戶的發展帶來信心，入駐商家紛紛由個體戶轉為企業。截至目前，個體戶轉企業核名率達80%左右，轉化率已達50%以上。

天津市各區都規畫建設了1至2個夜間經濟示範街區，將全面促進夜間經濟發展，更好滿足群眾夜間消費需求，打造城市亮麗名片。

不僅是天津的「夜經濟」被點亮。去年以來，上海、北京、南京等多地已出台相關政策，推動夜間經濟繁榮發展，各地「夜經濟」量質齊升，為經濟增長注入新動力。

相關機構研究數據顯示，2018年中國夜間餐飲消費交易額較上年增長47%，高於日間餐飲消費交易額增長率2個百分點。此外，「80後」、「90後」成為夜間消費活動主力。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，目前有近六成受訪旅遊企業認為未來夜遊市場增幅將在10%至20%，超過三成的企業認為夜遊市場增幅將達到20%以上；超過八成的企業將繼續在「夜經濟」上擴大投資。