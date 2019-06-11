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空調龍頭爭霸 格力舉報奧克斯效能數據造假

2019-06-11 13:39世界日報 北京11日電

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中國空調龍頭格力電器10日向官方舉報線上空調銷售一哥奧克斯空調產品效能數據造假，指控其生產銷售的空調產品不合格。奧克斯方面隨後稱，格力舉報不實，已向公安報案。在空調銷售旺季前夕，兩強突爆唇槍舌劍，引起市場監管總局關注，也驚動央媒評論稱「站對不站隊」。

21世紀經濟報導指出，格力電器10日在官微實名舉報競爭對手奧克斯。在這則名為「關於奧克斯空調股份有限公司生產銷售不合格空調產品的舉報信」中，格力向國家市場監督管理局舉報稱，眾多消費者此前向格力反饋奧克斯空調價格便宜但耗電量很大，經其實驗室實測及具備專業資質的第三方機構檢測驗證，奧克斯生產的部分型號空調產品與其宣傳、標稱的能效值差距較大，能效比和製冷消耗功率的檢測結論均為不合格。並點出相關型號。

奧克斯方面於10日晚間在微博發出聲明，稱對於格力的不實舉報，公司已向公安機關報案。同時，奧克斯也指控格力在「618」（電商購物節慶）空調銷售旺季來臨之際，採用詆毀手段，屬於明顯的不正當競爭。

聲明並稱，「據奧維雲網公布的數據顯示，一季度奧克斯空調線上銷量增長56%，格力空調下滑11.6%。」

北京商報報導，產經觀察家丁少將分析，格力電器舉報奧克斯有三個原因：首先是因奧克斯空調在線上市場衝量凶猛，對格力形成威脅；另外，格力與奧克斯在專利領域經常爆發糾紛，在銷售旺季打擊對手是常規戰術；更重要的一點是，格力這一舉動是殺雞儆猴，阻擋美的等對手的市場攻勢。格力和美的在2017年的訴訟案就超過12起，賠償金額近1億元人民幣(約1440萬美元)。

據本報系聯合報報導，格力電器和美的集團一直是中國空調市場的兩大巨頭，但在2016年至2017年期間，奧克斯通過利用電商平台，提高自家的市占率和品牌影響力，成功躋身進入空調行業巨頭行列中。

其實，格力與奧克斯之前就已經交惡，2017年格力狀告奧克斯專利侵權，索賠10億元，創下中國家電行業侵權索賠紀錄。

此外，國家市場監督管理總局10日在官方微博表示，高度關注格力舉報奧克斯事件，已於當日通知浙江省市場監督管理局對有關情況盡快調查核實，將依法做出處置。

人民日報同日也發出評論稱，「站對不站隊」，孰是孰非，最終當交由權威機構認定，交由法律裁決，交由消費者評判。質量過關才是硬道理。

格力電器電商公安

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