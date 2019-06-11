陸媒：喜茶喝出蒼蠅 半年內共有4次衛生問題

2019-06-11 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸網紅手搖茶飲品牌喜茶，傳出有消費者在蘇州店喝出蒼蠅，長江商報報導，實際上，這已經不是喜茶第一次曝出食品衛生問題，就在不到一個月前，喜茶另一家門市還被檢出衛生不達標，總計半年來喜茶已出現四次衛生問題。

一名快消人士表示，喜茶起於網紅經濟的新玩法，抓住了年輕人心中的潮流和展現個性的方式，但是激進的擴張導致企業管理粗放，頻繁曝光的品質問題或將給企業造成無可挽回的打擊，畢竟食品品質安全問題是食品企業的生命線，若觸之後果無法估量。

報導指出，日前一名王姓女士在蘇州圓融喜茶店，購買的果茶中發現了一隻綠頭大蒼蠅，王女士表示自己懷有身孕，感覺非常噁心不適，並將帶有蒼蠅的果茶留存，事後向店家反映情況。

之後，蘇州市政府新聞辦官方微博證實了該消息。執法部門透過現場檢查，發現喜茶店堂內及操作台上飛蟲很多，現場對喜茶圓融店開具了停業整改的通知書，要求店家及時進行整改。

喜茶圓融門店曝出「喝出綠頭蒼蠅」事件之後，喜茶官方微博發布道歉聲明並表示，如果找不到有效方法解決飛蟲問題，圓融店將面臨永久關店，不過有不少網友並不買帳，有網友認為，喜茶存在推卸責任的嫌疑，例如公告中「查看監控錄影未發現有蒼蠅進入……途中有很多不可控因素」等說辭，被認為道歉缺乏誠意。

除了蘇州喜茶店曝出的衛生問題，今年喜茶已經有三次因為食品衛生問題被推上輿論的風口。

1月4日，有網友爆料喜茶西安賽格購物中心店內部環境髒亂差問題，衛生不合格。店方回應稱，核實處理，希望賠償3杯作為補償。

5月9日，廈門市思明區市監局在喜茶萬象城店，發現存在多項衛生不合格情況，責令商家立即整改。

5月10日，喜茶在官方微博上發布致歉聲明，表示「將在全國範圍內採取加強管理的措施」「避免此類問題的再次發生」。

市場上大多分析認為，喜茶品質問題頻發源於高速擴張為喜茶管埋下隱患，喜茶方面今年年初透露，截至2018年年底，喜茶門市總數已達到163家，主要位於一線和新一線城市；2019年加速開店，預計門市數量至少達到300家。

除了內憂還有外患，隨各類飲品連鎖品牌雨後春筍般跑馬圈地，新式茶飲領域的競爭日益加劇，進入2019年，隨著幾大連鎖巨頭紛紛入場廝殺，行業逐漸進入紅海競爭，喜茶的外部壓力倍增，今年入夏，咖啡行業龍頭企業星巴克即推出8款新飲，令人意外的是，這8款新產品並沒有延續星巴克以往在咖啡上做文章的推新品風格，而全部為茶飲，新品這次使用了爆珠、薄荷葉、水果切片、湯力水等全新原料，風格更貼近中式茶飲。

喜茶經營狀況不錯，2018年平均單店一個月的流水可以達到人民幣100多萬，最高的可以達到月入人民幣300多萬，2019年開始，營業額還是在持續增長中。

不差錢的喜茶進入融資快車道，有消息指出，喜茶已完成最新一輪融資，估值超過人民幣80億元，投資方包括騰訊與紅杉資本，喜茶官方沒有對外證實此事。

快消人士認為，資本助力助其業績更上一層樓，喜茶和瑞幸的擴張路徑其實有相同之處，都是不斷擴張以吸引眼球，從而引發資本關注，若是資本注入之後，讓很多有想法的人也覺得喜茶是被資本市場看好的，牌子就更響了，也可以為日後上市做基礎。

對於業界頗為關心的喜茶何時將啟動上市計畫，喜茶方面暫未鬆口，不過也有分析認為，喜茶的模式能否長久還取決於市場認可度，奶茶行業的核心競爭力是品質，曝出的衛生問題對其資本估值勢必產生影響，若想順利地進入資本市場，想留住忠實的顧客群，還是要提升產品的競爭力，保證產品的品質。

2012年，喜茶HEYTEA起源于廣東江門一條名叫江邊裡的小巷，原名皇茶ROYALTEA，由於無法注冊商標，故在2015年全面升級為註冊品牌「喜茶HEYTEA」。

許多人對於喜茶的認知，來自於饑餓行銷，喜茶規定每人只能購買三杯奶茶，讓大家產生它「更具價值」的心理，引發搶購行為，除限購之外，喜茶曾經還傳出雇人在門市排隊的消息。