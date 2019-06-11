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中信集團前董事長王軍逝世 享年78歲

2019-06-11 10:36聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸前國家副主席、開國上將王震之子王軍於昨晚（6月10日）10時56分逝世，享年78歲。王軍是前國家副主席王震之子，是中信集團的創始成員，也是繼榮毅仁、魏鳴一之後的第三任董事長。

澎湃新聞網報導，王軍為中信集團前董事長，於1941年4月11日出生在湖南，曾就讀哈爾濱軍事工程學院，畢業後再到造船廠做工程師，26歲時到海軍服役2年。王軍38歲時跟隨時年63歲的榮毅仁創業，組建中信，王軍最初加入中信時任業務部總經理，日後又從中信副總經理、總經理一直到1995年升至一號人物董事長，一直為中信這個後來的巨型國有企業服務到65歲而退休。

據南方人物周刊報導，王軍1993年出任中信總經理，當時「偌大一個中信公司，帳面上只有現金200萬元」。王軍說，「意味著總公司大概能夠維持一個半月的工資發放。」

王軍想的辦法，一是準備找下屬富裕的子公司借錢，二是加緊整合公司的業務。結果還是第二套方案使王軍重新有了現金流，從而渡過難關。

1995年，王軍正式成為中信年富力強的董事長，也是中信繼榮毅仁之後的第三任董事長。1996年，他獨自決定出讓中信泰富18%的股份，簽約候每股32元（港幣，下同）左右，正式出讓時的股價卻是38元左右，18%就是「6億股，每股差了6元錢，國有資產就有36億的流失」。

而且，隨後股價還漲到了58元，於是這件事情在當時就被認為是「國有資產最大的一次流失」。不過正是這次王軍的決定，讓中信一下子到手了108億資金，到1997年亞洲金融危機時，中信渡過難關，還進行了公司體制改革。王軍說，「我們沒向國家伸手去要錢」。

官網資料顯示，2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司（簡稱中信集團），並發起設立了中國中信股份有限公司（簡稱中信股份）。2014年8月，中信集團將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。

如今，中信集團現已發展成為一家國有大型綜合性跨國企業集團，業務涉及金融、資源能源、製造、工程承包、房地產和其他領域。2018年中信集團連續第10年上榜美國《財星》（Fortune）雜誌世界500強，位居第149位。

王軍是前國家副主席王震之子，是中信集團的創始成員，也是繼榮毅仁、魏鳴一之後的第三...
王軍是前國家副主席王震之子，是中信集團的創始成員，也是繼榮毅仁、魏鳴一之後的第三任董事長。（新浪網）
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