TPK分拆集團旗下宸展光電 將於深交所上市

2019-06-11 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



觸控模組大廠TPK-KY 宸鴻旗下宸展光電，已於大陸證監會刊登招股書申報稿，將在深圳證券交易所上市，募集資金扣除發行費用後，將主要投資於智慧交互顯示裝置自動化生產基地建設專案、研發中心及資訊化升級系統建設專案和補充流動資金項目。

這次在A股發行3,200萬股（25%），發行後總股本 12,800 萬股。

招股書申報稿指出，控股股東 IPC Management Limited，持股比例為41.41%，實際控制人Michael Chao-Juei Chiang（江朝瑞）。

宸展光電成立於2015年4月14日，產品主要包括智慧交互顯示器、智慧交互一體機和智慧交互顯示裝置零部件，廣泛應用於零售、金融、工業自動化、醫療、餐飲、快遞物流、遊戲娛樂、交通運輸、公共事業等終端領域。

招股書申報稿表示，與Elo、NCR、Diebold、Mouse、Acrelec、長城資訊、瑞迅、新北洋等國內外知名品牌商客戶建立了長期、穩定的合作關係；產品目前已銷往美洲、歐洲、亞洲等數十個國家及地區。