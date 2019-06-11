阿里國際站 推「數字化出海2.0」

2019-06-11 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



阿里巴巴國際站（下稱「阿里國際站」）10日宣布啟動「數字化出海2.0」計劃。阿里國際站聯席總經理張闊表示，希望通過「數字化出海2.0」，至少幫5萬家中小企業進入外貿「年出口百萬美元」俱樂部，讓中小企業獲得和大企業一樣的能力，拓展市場規模達千億美元的新興出口市場。

據中新社報導，「數字化出海2.0」覆蓋跨境貿易全鏈路，對阿里國際站在信用擔保、支付金融、基礎物流和跨境供應鏈等環節的產品和服務進，行了全面數字化升級。其中，最核心是分國家、分行業定向引流，讓買賣雙方精準匹配。

具體來看，「數字化出海2.0」將專門向賣家推出縮短退稅周期、訂單融資、信用額度提升、提前回款等金融服務，並拓展了歐洲、中東、東南亞等地商業物流和專線物流，使物流費用降低了10%至15%，且實現了物流訂單軌跡的在線可視化。

數據顯示，阿里國際站每天有來自全球200多個國家和地區的中小企業在平台上進行交易，發生近30萬筆詢盤訂單，活躍的海外採購商達2000多萬。受益數字化出海，中小企業此前在今年阿里國際站三月的新外貿大促節中出現井噴式增長，線上交易額、支付買家均實現100%增長，線上詢盤買家增長超40%，114個國家買家數增長超100%。